'Работы Анны Бабинец из-за нарушения правил нужно снять с номинации конкурса 'Честь профессии', - эксперт

Недавний скандал на конкурсе журналистских работ "Честь профессии" нанес существенный ущерб репутации конкурса, однако в списке номинантов до сих пор чистятся работы Анны Бабинец, чьи действия и привели к откровенно манипулятивным результатам.

Очередной скандал в СМИ: на конкурс "Честь профессии" подала свои работы член жюри Анна Бабинец, в результате чего организаторам придется повторно оценивать все работы в номинации "Лучшее расследование". Об этом пишет на своей странице в сети Facebook эксперт, политический обозреватель Михаил Шнайдер.

"Начнем с того, что роль средств массовой информации и журналистов в целом сложно переоценить в современном мире, а особенно сейчас, и особенно - в Украине, где уже более четырех лет продолжается тяжелая борьба с российской агрессией. И от журналистов и СМИ сегодня ждешь, как никогда раньше, честности, прозрачности, понятных и близких тем, открытости и отсутствия манипуляций. Однако очень часто бывает не просто наоборот, а вопреки любым адекватным ожиданиям", - отмечает эксперт.

Он сообщил, что журналистка "Слідства.Інфо" Анна Бабинец стала членом жюри конкурса "Честь профессии" этого года.

"Однако оценивать только чужие журналистские работы журналистке было, очевидно, очень сложно, поэтому на этот же конкурс был подан в номинации "Лучшее расследование" и сюжет, соавтором которого была Анна Бабинец. Прекрасное решение: быть в жюри конкурса и быть среди номинантов. Почему бы и нет?", - пишет Михаил Шнайдер.

По его словам, в апреле 2026 года из состава жюри конкурса вышла журналистка отдела расследований военных преступлений The Kyiv Independent Олеся Бида, и именно она указала причиной своего ухода несогласие с решением организаторов разрешить членам жюри оценивать номинации, в которые они подают собственные работы.

"То есть госпожа Бида вышла из состава жюри конкурса именно вследствие ситуации с конфликтом интересов в номинации "Лучшее расследование" из-за участия в жюри Анны Бабинец. Ну а дальше циничное игнорирование нарушения всех процедур организаторы скрывать уже не могли, и даже предоставили официальное сообщение, что список финалистов в номинации "Лучшее расследование" аннулируется, а все работы в этой категории пройдут дополнительную оценку. Правда, в наблюдательном совете конкурса упорно уверены, что "нарушений регламента или процедур конкурса во время оценки допущено не было", - отметил Михаил Шнайдер.

Эксперт убежден, что самый важный вопрос - почему после такого громкого скандала, после откровенного игнорирования всех правил и процедур - среди номинантов в категории "Лучшее расследование" до сих пор находится Анна Бабинец.

"Лучшим решением для оргкомитета было бы исключить номинантку и ее работы из списка участников конкурса. Только так можно рассчитывать на восстановление репутации известного конкурса и на объективные результаты голосования в номинации "Лучшее расследование", - отметил в своем посте в соцсети Facebook Михаил Шнайдер.

Ранее сообщалось, что редактор "Слідство.Інфо" Анна Бабинец отозвала все свои оценки в номинации "Лучшее расследование" конкурса "Честь профессии" после информации о конфликте интересов.

