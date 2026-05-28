Цивинский поблагодарил коллег-правоохранителей за помощь в очистке Бюро экономической безопасности

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил о продолжении внутренней чистки БЭБ после разоблачения двух сотрудников ведомства, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение в собственных интересах.
Об этом он сообщил в своем обращении, комментируя ситуацию вокруг расследования в отношении сотрудников Бюро.
"Коррупция внутри правоохранительного органа недопустима", – отметил Цивинский, подчеркнув, что позиция руководства БЭБ остается неизменной: "никакого покрывательства и никакой терпимости к коррупции независимо от должности".
По словам директора БЭБ, Бюро обеспечивает полное взаимодействие со следствием и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам.
Цивинский отдельно поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, а также прокуроров Офиса Генерального прокурора за участие в процессе очищения и трансформации института.
В то же время глава БЭБ подчеркнул, что очищение системы продолжается и является частью более широких изменений в ведомстве.
По его словам, в рамках аттестации и кадровых процедур уже уволено 245 сотрудников.
"Изменение системы – это непростой, но необходимый путь", – заявил Цивинский.
В БЭБ подчеркивают, что трансформация института направлена на формирование органа, основой которого являются профессионализм, добросовестность и доверие общества.