Космические цены, одиночество и рассвет в полдень: как живут в Исландии

Исландия может быть интересной страной для посещения, но жить там постоянно довольно непросто.

Исландия официально признана самой дорогой страной мира. Однако, если вы думаете, что жизнь там похожа на сказку о счастливых богатых людях, то вы сильно ошибаетесь. Гражданка Польши Агнешка Ястшембек в интервью польскому изданию Interia рассказала, почему Исландия на самом деле является совсем непростым местом для жизни. Особенно, если ты эмигрант.

По словам женщины, она переехала в Исландию 12 лет назад по образовательной программе Erasmus. И уже там познакомилась со своим будущим мужем-исландцем.

Первое знакомство с Исландией произвело на Агнешку сильное впечатление из-за непривычного климата и ритма жизни.

Видео дня

"Когда я приехала в Исландию впервые, а это было зимой, в январе, меня прежде всего удивили свежий воздух и темнота до 11:30. Хорошо спалось даже до 10 утра!" – вспоминает она.

Женщина рассказала, что быстро адаптироваться ей помогла работа в местной кофейне, где она общалась только с исландцами и выучила язык. В то же время она обратила внимание на открытость местных жителей и менее формальные отношения в обществе.

"К преподавателям университета мы обращались по имени, так же как сейчас я обращаюсь, например, к своей начальнице. Дважды я также видела бывшего президента Исландии в очень повседневных ситуациях", – отметила полячка.

По словам Агнешки, жизнь на севере Исландии в значительной степени зависит от погоды. Она говорит, что даже хорошо спланированные дела могут сорваться из-за метели или перекрытых дорог. В то же время солнечные дни местные жители стараются максимально использовать для отдыха на природе.

Полька также подчеркнула, что реальная жизнь в Исландии сильно отличается от образа, который часто создают в соцсетях.

"Среднестатистическая семья испытывает трудности с откладыванием средств на черный день, а жизнь в кредит благодаря кредитной карте никого там не удивляет", – пояснила она.

Женщина добавила, что высокие зарплаты в Исландии сопровождаются еще более высокими расходами. Особенно сложной ситуацию делают дорогая аренда жилья и проблемы с медициной.

"Исландия считается богатой страной. Да, зарплаты высокие, но стоимость жизни еще выше. Учреждения здравоохранения находятся в плачевном состоянии, не хватает врачей-специалистов, а частная медицина практически не существует", – сказала Агнешка.

Она также призналась, что со временем все сильнее чувствует одиночество из-за жизни вдали от семьи. Полька отметила, что для воспитания ребенка нужна поддержка со стороны родственников и друзей, а именно этого ей не хватает в Исландии.

"Само осознание того, что нас отделяет от других мест несколько часов полета на самолете, может угнетать", – поделилась женщина.

Несмотря на трудности, полячка говорит, что жизнь в Исландии научила ее спокойнее относиться к вещам, на которые невозможно повлиять, а также ценить простые радости жизни. В то же время она советует тем, кто планирует переезд на остров, не идеализировать страну и заранее готовиться к суровому климату, изоляции и особенностям местной системы здравоохранения.

Другие интересные рассказы о жизни в дальних странах

Как писал УНИАН, украинский блогер, который уже девятый год живет на Филиппинах, назвал эту страну одним из лучших мест в мире для эмиграции благодаря теплому климату, низкой стоимости жизни, простой легализации для украинцев и доброжелательному отношению местных жителей.

Также мы приводили рассказ украинки, которая с семьей переехала на юг Франции. По ее словам, там люди ведут спокойный образ жизни с долгими обедами, длительными отпусками и клубами по интересам.

Вас также могут заинтересовать новости: