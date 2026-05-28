Вдвое дешевле 'Ланцета': раскрыта 'странная' цена немецкого ударного дрона для Украины

В Украину уже поставили тысячи дронов HX-2 от немецкой компании Helsing.

Несмотря на распространенное мнение, что западное вооружение обычно стоит дорого, немецкий аналог российского "Ланцета" оказался относительно доступным решением в своем классе. Об этом сообщает Defense Express.

По данным портала, стоимость одного такого барражирующего боеприпаса для Украины составляет 17 тысяч евро. В самой Helsing отмечают, что HX-2 в настоящее время является одним из самых доступных барражирующих боеприпасов в своем сегменте.

Для сравнения, цена "младшей" версии российского ударного дрона "Ланцет" ("Изделие 52"), которую недавно озвучил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, составляет 40 тысяч долларов. Более мощная модификация "Изделие 51" обходится уже в 68 тысяч долларов.

Видео дня

Таким образом, немецкий HX-2 оказался вдвое дешевле "Изделия 52" и почти в три с половиной раза дешевле "Изделия 51". В то же время по одному из ключевых параметров - дальности поражения целей - ударный беспилотник HX-2 приближается к характеристикам "старшей" версии "Ланцета".

По данным Helsing, дальность полета HX-2 достигает 100 км.

Предполагается, что российское "Изделие 52" имеет дальность до 50 км, тогда как "Изделие 51" может поражать цели на расстоянии до 130 км. Что касается других тактико-технических характеристик, то масса боевой части HX-2, по данным из открытых источников, составляет 4,5 кг. У "Изделия 52" этот показатель оценивается в 3 кг, а у "Изделия 51" - около 5 кг.

Важно отметить, что HX-2 является высокотехнологичным беспилотником, оснащенным боевым искусственным интеллектом. Благодаря этому дрон может поражать цели даже в условиях активного действия средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, HX-2 может интегрироваться с системой управления Alta, которую также разработала компания Helsing. Это открывает возможность применения таких беспилотников в составе роя.

Defense Express напоминает, что ранее Helsing получила контракт от Бундесвера на поставку 4300 ударных дронов HX-2 общей стоимостью 270 млн евро.

Вероятно, в эту сумму входит не только стоимость самих беспилотников, но и сопутствующего оборудования и услуг, в частности пусковых установок, программного обеспечения, логистики и обучения персонала.

Ударные дроны - другие новости

Вероятно, Россия будет делать все возможное для снижения цены ударных дронов собственного производства. Этому способствует появление новых моделей и конкуренция между конструкторскими бюро (хотя большинство из них являются частью единого государственного конгломерата - "Ростеха").

Напомним, недавно концерн "Калашников" впервые продемонстрировал новый управляемый боеприпас тактического класса "КУБ-10МЭ", заявленная дальность полета которого превышает 100 км. По словам разработчиков, этот аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта российско-украинской войны.

Также РФ продолжает производить дешевые оптоволоконные дроны, постоянно совершенствуя их. Недавно россияне представили новый оптоволоконный FPV "КВС" с кольцевой конструкцией несущего крыла.

Вас также могут заинтересовать новости: