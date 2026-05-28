Поставщики обнародовали новые тарифы на газ в июне: сколько будут платить украинцы

На рынке будут представлены восемь поставщиков.

Поставщики "голубого топлива" в Украине обнародовали цены на газ на первый месяц лета. Годовые базовые предложения не изменятся, поскольку действует мораторий на повышение тарифов для населения.

Как пишет издание"ГазПравда", годовые тарифы поставщиков "голубого топлива" по-прежнему колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. А вот месячные тарифы на газ в июне снизятся и будут колебаться от 8,46 до 28,49 грн за кубический метр.

Издание отмечает, что сейчас на рынке работают восемь компаний, четыре из которых предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – как годовые, так и месячные переменные.

При этом большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств – являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф – 7,96 грн за куб – будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

В конце апреля НАК "Нафтогаз Украины" после публичных дискуссий о возможном пересмотре тарифов на "голубое топливо" для населения продлил льготную цену на газ для населения в 7,96 гривни за кубометр до 30 апреля 2027 года.

Впрочем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин не исключает, что из-за роста стоимости газа в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке Украина будет вынуждена повысить тарифы на газ для населения, чтобы компенсировать расходы бюджета.

