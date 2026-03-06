Лидер венгерской оппозиции резко раскритиковал Зеленского

По его словам, "ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину".

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал Евросоюз разорвать отношения с Украиной, пока президент Владимир Зеленский не извинится перед Виктором Орбаном.

"Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского Союза, что оно разорвёт все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания", - заявил он.

Ранее Мадьяр подверг критике недавние заявления Зеленского относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", - отмечал политик.

Скандал из-за заявлении Зеленского

Ранее Зеленский вспомнил блокирование Орбаном кредита для Украины, пригрозив дать адрес венгерского премьера бойцам ВСУ.

Европейская комиссия назвала "неприемлемыми" его высказывания. Брюссель требует прекратить язык угроз, который вредит единству Европейского Союза.

