Великобритания может платить ЕС за поставки оружия Украине в рамках кредита на €90 млрд, - FT

Еврокомиссия предлагает включить Великобританию в список партнеров, у которых Киев может закупать оружие.

Европейский союз рассматривает возможность взимания финансового взноса с Великобритании для получения доступа к контрактам на поставку вооружения Украине в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По предложению Еврокомиссии, Украина сможет использовать две трети кредита преимущественно для покупки оружия у себя, в странах ЕС и ЕАСТ, а закупки у третьих государств допускаются только в случае отсутствия альтернатив или значительного сокращения сроков поставки.

Группа стран, в частности Германия, Нидерланды и Польша, настаивает, чтобы Великобритания была включена в перечень партнеров, у которых Киев может закупать вооружение. Это будет охватывать системы перехвата, ракеты, беспилотники и истребители.

Франция предлагает, чтобы Лондон оплатил часть расходов, связанных с кредитом, который Комиссия оценивает примерно в 20 миллиардов евро. По словам источников, если послы ЕС согласятся, Еврокомиссия договорится с Лондоном о справедливом финансовом участии в схеме.

Это станет вторым случаем, когда ЕС предлагает принцип "плати за игру" Великобритании после провала переговоров о присоединении Лондона к схеме займов Security Action for Europe (SAFE) на 140 миллиардов евро в прошлом году.

Представители ЕС и Великобритании проведут новые переговоры для согласования условий, которые позволят Лондону больше участвовать в программах ЕС, направленных на углубление военного и экономического сотрудничества.

Кредит на 90 миллиардов от ЕС – это нужно знать

Напомним, что в декабре 2025 года Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Таким образом, Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации.

В январе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен разделить 90 миллиардов евро, одобренных для Украины, на две части: одну треть для общего бюджета и две трети для военных поставок.

Европейский Союз планирует предоставить Украине первый транш из кредита на 90 миллиардов евро уже в апреле, сообщил европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис в соцсети X.

