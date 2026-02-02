Движение на прифронтовых территориях: в УЗ рассказали, где вместо поездов курсируют автобусы

В "Укрзализныце" раскрыли, какие направления остаются рискованными.

Государственная "Укрзализныця" обновила информацию о движении пассажирских поездов в прифронтовых регионах по состоянию на 2 февраля. Из-за постоянных угроз обстрелов и работы вражеских БПЛА на отдельных направлениях действуют автобусные объездные маршруты.

Пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале сообщила, что в Харьковской области участок Лозова-Барвинково-Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска, поэтому пассажирам следует воспользоваться автобусами с объездным маршрутом.

Кроме того, мониторинговые группы УЗ продолжают усиленный контроль угроз в Запорожской области. На текущие сутки базовый сценарий - подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем.

"Если ситуация с безопасностью позволит - попробуем точечно "прорваться" поездами, как в воскресенье, но безопасность пассажиров и железнодорожников в данном случае превыше всего", - говорится в сообщении.

Пассажиров, которые будут направляться в Синельниково и Запорожье, просят ориентироваться на указания поездной бригады и вокзальщиков в Днепре. Пассажиров из Запорожья и Синельникова просят внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков.

В УЗ также отметили, что в Сумской области, несмотря на обстрел Конотопа, движение сохраняется, ситуацию усиленно контролируют мониторинговые группы "Укрзализныци". В случае непосредственной опасности БПЛА будут осуществлены остановки вблизи укрытий.

Из-за вражеских российских атак "Укрзализныця" ввела новые ограничения, чтобы уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников. В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области 30 января не курсировали некоторые пригородные поезда.

В УЗ также вынужденно ограничили движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

30 января стало известно, что россияне нанесли семь ударов беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково.

