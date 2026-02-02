Элитная броня РФ исчезла с фронта: в Украине могли уничтожить почти все БМО-Т оккупантов

По верифицированным данным, во время войны было уничтожено не менее трех машин, еще одну трофеировали ВСУ, а новых заказов Минобороны РФ не делало.

Российская армия, вероятно, потеряла почти все боевые машины огнеметчиков БМО-Т во время полномасштабной войны против Украины. По имеющейся информации, на сегодняшний день на вооружении РФ может оставаться только одна такая машина или же не осталось ни одной, пишет военный эксперт Александр Коваленко.

БМО-Т – это тяжелая боевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки личного состава огнеметного подразделения. Она считается одной из самых редких и в то же время наиболее защищенных боевых машин в российской номенклатуре вооружения.

По уровню бронирования БМО-Т превосходит большинство других российских боевых машин и фактически не имеет аналогов, кроме БМПТ "Терминатор-2". Обе машины созданы на базе танка Т-72, однако их защита была доработана значительно лучше, чем у танка Т-90М "Прорыв".

Видео дня

За время полномасштабной войны в Украине, согласно верифицированным данным, было уничтожено не менее трех БМО-Т, еще одну машину украинские силы трофеировали. Последний раз трофейная БМО-Т фиксировалась в июле 2023 года. В то же время, по неподтвержденной информации, количество уничтоженных машин может достигать пяти, а трофейных – двух.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой БМО-Т для российской армии была ее высокая стоимость – ориентировочно 400–500 тысяч долларов за единицу. Из-за этого Минобороны РФ не размещало новых заказов на производство этих машин, несмотря на их высокую живучесть и способность сохранять жизнь экипажа.

Отсутствие новых контрактов и потери на фронте дают основания предполагать, что БМО-Т фактически исчезла как тип боевой техники российских войск в войне против Украины.

БМО-Т - что известно

Как сообщал УНИАН, армия РФ имеет на вооружении ряд образцов военной техники, которую называют редкой из-за ее незначительного количества в войсках. В частности, одной из таких машин является БМО-Т, серийное производство которой началось еще в 2001 году.

Сейчас россияне в своих пропагандистских СМИ решили напомнить об этой редкой машине в контексте того, что эту технику можно было бы превратить в "тяжелый бронетранспортер", а именно вооружить мангалами, добавить средства радиоэлектронной борьбы, дымовые гранатометы, дистанционно-управляемые пулеметы и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: