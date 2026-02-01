Гороскоп на 2 февраля по картам Таро: Близнецам – сделать выбор, Девам – прогресс

Этот день принесет гармонию некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 2 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день приготовил интересные события и испытания. Однако следует доверять интуиции или опыту близких. Совсем скоро вы увидите первые результаты, которые вас порадуют.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Маг". День наполнен силой, которая поможет что-то начать с нуля. Также она принесет возможность влиять на собственную реальность. Вы можете почувствовать, что пришло время действовать уверенно и проявлять инициативу. Ситуации способствуют реализации идей и смелым шагам. День учит использовать свои таланты мудро и без спешки. Осознание помогает направить энергию в правильное русло. Не забывайте, что вы сами кузнецы своего счастья.

Телец

Ваша карта – "Верховная Жрица". Начало недели направит ваше внимание на поступки. Сейчас очень важно, что вы делаете и какого результата хотите достичь. Вы можете почувствовать, что ответы приходят не через слова, а через ощущения. Научитесь доверять внутренним ощущениям. День способствует наблюдению и спокойствию. Это также благоприятное время для мудрости и внутреннего баланса. День подчеркивает значимость доверия к себе.

Близнецы

Ваша карта – "Двойка Мечей". Понедельник может поставить вас перед выбором или внутренним сомнением. Вы можете колебаться между двумя направлениями до последнего. Однако старайтесь не избегать решений, а искать аргументы. День способствует честному взгляду на реальность. Осознание помогает снять внутреннее напряжение. Это время для равновесия и понимания. Не стоит бояться делать шаг в неизвестное.

Рак

Ваша карта – "Шестерка Кубков". Раки почувствуют энергию душевной близости. Возможны встречи с прошлым или приятные моменты ностальгии. Сейчас для вас самая большая ценность – это простые радости. Этот день также будет наполнен искренностью и поддержкой неравнодушных вам людей. Это благоприятное время для нежности и внутреннего уюта. Не забывайте об откровенных разговорах со второй половинкой.

Лев

Ваша карта – "Сила". День требует внутренней выдержки и уверенности, которой вам иногда не хватает. Стоит проявить себя через мудрость, а не через эмоции. Они сейчас будут неуместны. Львам лучше не говорить лишнего окружающим и действовать с достоинством. Это время для терпения, ведь для достижения желаемого нужно время и спокойствие. Внутренняя гармония настроит на правильную атмосферу.

Дева

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". Понедельник может принести концентрацию и постепенный прогресс. Вы можете почувствовать желание совершенствовать свои навыки или завершать важные дела. Ситуации, которые произойдут, будут способствовать развитию и стабильным результатам. Цените процесс и не отступайте назад. Это удачный период для роста и настойчивости. Ваш труд будет оценен уже совсем скоро.

Весы

Ваша карта – "Правосудие". Этот день о балансе, честности и важных выводах. Вы можете столкнуться с ситуацией, где нужно быть справедливыми. События напоминают об ответственности за выбор и человечности. Не бойтесь действовать так, как подсказывает вам интуиция. День способствует ясности и правдивым решениям. Весы победят, если четко смогут доказать свою точку зрения.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". День несет глубокое обновление и завершение старого этапа. Вы можете почувствовать, что что-то уходит, чтобы освободить место для нового и интересного. Не держитесь за прошлое, которое не приносит эмоции в вашу жизнь. Это удачное время для Скорпионов для перерождения или очищения от лишних воспоминаний. Совсем скоро вы поймете, что поступили правильно и в пользу счастливого будущего.

Стрелец

Ваша карта – "Колесо Фортуны". Неожиданные повороты и новые возможности – это то, что следует ожидать Стрельцам в начале недели. Вы можете почувствовать, что судьба подталкивает вас в новом направлении. Ситуации способствуют кардинальным изменениям и шансам. Доверяйте движению жизни и не отставайте. Новые приключения уже ждут вас. Однако сейчас вам также не помешает поддержка родных или друзей.

Козерог

Ваша карта – "Иерофант". Козероги могут получить важный урок или совет. Не стоит воспринимать все так, будто события происходят против вас. Все со временем станет на свои места. День способствует обучению и духовному росту, о котором вы раньше уже задумывались. Совсем скоро Козероги почувствуют изменения и новую энергию. Помните, что вы можете справиться со всем, о чем даже не догадываетесь.

Водолей

Ваша карта – "Луна". Загадочность и скрытые эмоции – Водолеи почувствуют неопределенность или сильную чувствительность в понедельник. Но не волнуйтесь, ведь сомнения могут блокировать ваш потенциал. Это благоприятное время для доверия к интуиции и советам друзей. Они без зависти смогут помочь и подбодрить словом. Вы сможете порадоваться тому, что уже имеете в своей жизни.

Рыбы

Ваша карта – "Туз Кубков". Рыбы наконец откроют сердце для романтики. Вы можете почувствовать прилив любви, вдохновения или радости. Ситуации способствуют новым чувствам и гармонии. Этот день учит принимать добро без страха и осуждения. Ваши искренние эмоции подарят хорошее настроение и направят энергию в важные дела. Вы завершите то, что давно откладывали, и сможете идти дальше без стресса и волнения.

Вас также могут заинтересовать новости: