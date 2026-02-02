В Сретение Господне поздравьте близких с большим праздником.

2 февраля 2026 года христиане отмечают Сретение Господне по новому стилю. Это событие посвящено встрече новорожденного Иисуса со старцем Симеоном, которому было обещано, что он не умрет до встречи с Сыном Божьим.

В честь праздника стоит поздравить родных со Сретением Господним. Мы собрали красивые пожелания и яркие открытки, которые обязательно тронут близких и зарядят праздничным настроением.

Поздравления со Сретением Господним 2026

Пусть в этот светлый праздник Господь одарит нас своим милосердием, помощью и защитой от беды. Желаю мира и согласия в каждый дом, понимания между близким и искренней веры в чудо!

***

Пусть это поздравление со Сретением пошлет в ваш дом большую радость, семейное согласие, финансовый достаток и душевное спокойствие. Пусть по жизни встречаются только добрые люди. Пусть Господь посылает мудрость и помогает в трудную минуту.

***

Поздравляю со Сретением и желаю ежедневного счастья, радостных встреч, позитивных новостей, Божьей благодати. Пусть жизнь наполняется приятными мгновениями, которые можно разделить с хорошими людьми. Желаю уметь видеть чудо в простых жизненных вещах.

***

Пусть поздравление со Сретением Господним наполняет головы жизненной мудростью, сердца - любовью к жизни, души - спокойствием. Пусть воцарится понимание между родными. Желаю безупречного здоровья, успехов во всех делах и большой поддержки от близких!

***

Сегодня Сретение Господне, большой праздник для всех верующих. Я желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны Богом. Чтобы вера никогда не покидала сердце и помогала увидеть свет надежды даже в самые темные времена. И чтобы Господь проводил тебя через все трудности. Добра, благополучия и душевного тепла!

***

Желаю по жизни встречать только хороших людей и всегда слышать лишь позитивные новости. Пусть вера в Бога зажжет горячий огонь надежды в душе, который не потушат никакие тревоги. Уюта и покоя вашему дому, радости в душе, легких будней!

Со Сретением Господним - открытки и картинки

