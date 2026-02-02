Вышел официальный трейлер второй части фильма 'Дьявол носит Прада' (видео)

Также стала известна дата премьеры фильма.

Компания 20th Century Studios показала официальный трейлер второй части фильма "Дьявол носит Прада".

По словам создателей, долгожданная лента выйдет уже 1 мая на большие экраны.

Спустя почти 20 лет после своего культового выступления в ролях Миранды, Энди, Эмили и Найджела - Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные офисы журнала Runway в долгожданном продолжении феномена 2006 года, который определил целое поколение", - говорится в описании трейлера.

Видео дня

Продюсером ленты является Венди Файнерман, а исполнительными продюсерами стали Майкл Бедерман, Карен Розенфельт и Алин Брош МакКенна.

По сюжету, Миранда столкнется с проблемами в модном глянце. Однако единственный человек, который может спасти ситуацию, окажется ее бывшая ассистентка Эмили. Во второй части она станет влиятельной владелицей модных компаний, поэтому редактор будет вынуждена просить о помощи, чтобы восстановить успех своего издания.

К слову, фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который был опубликован еще в 2003 году. Официальная экранизация вышла на экраны в 2006 году. Лента рассказывает о мире моды и фэшн-глянце "Подиум".

Напомним, ранее стало известно, что вышел тизер 2-го сезона спин-оффа нашумевшего сериала "Бумажный дом".

Вас также могут заинтересовать новости: