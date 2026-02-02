Поможет ли ежедневное употребление бананов снизить артериальное давление: ответ диетолога

Диетолог Шери Гау отметила, что для большинства людей ежедневное употребление бананов в целом безопасно.

Когда речь заходит о снижении артериального давления, мы часто слышим о важности уменьшения потребления натрия. Однако почти ничего не слышно о другом способе – увеличить потребление калия, пишет EatingWell.

В исследовании, опубликованном National Institutes of Health, указывается, что добавление большего количества калия в рацион может быть не только простым, но и вкусным способом контролировать артериальное давление.

Согласно данным исследования, опубликованным на Wiley, почти половина взрослых в США страдает от высокого артериального давления, то есть гипертонии.

Видео дня

В статье говорится, что бананы – один из самых богатых калием фруктов. Однако многие из нас избегают его. Диетолог Мишель Рутенштейн советует вернуть этот фрукт в свой рацион.

"Бананы часто имеют плохую репутацию из-за содержания сахара, но известно, что они помогают снизить артериальное давление несколькими способами", - отметила диетолог.

В публикации описаны три способа, как бананы могут повлиять на артериальное давление:

1. Помогают выводить натрий

Исследование, опубликованное на MDPI, показало, что большинство американцев потребляют слишком много натрия, что связано с повышением артериального давления.

Калий, содержащийся в бананах, может компенсировать негативное влияние натрия.

"Бананы богаты калием, минералом, который помогает снизить артериальное давление, выводя натрий из почек, восстанавливая водный баланс и расслабляя сосуды", - рассказала диетолог Шери Гау.

2. Расслабляют кровеносные сосуды

Калий, содержащийся в бананах, помогает сбалансировать уровень натрия в организме, что, в свою очередь, способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов.

В статье объясняется, что когда сосуды расслабляются, кровь течет легче, что помогает естественным образом снизить артериальное давление.

3. Способствуют здоровью кишечника

Один средний банан содержит 3 грамма полезной для кишечника клетчатки. Если употреблять бананы до того, как они полностью созреют, они также содержат резистентный крахмал – уникальный вид клетчатки, который помогает питать полезные бактерии кишечника, способствуя их росту и развитию.

Можно ли есть бананы каждый день?

Гау поделилась, что для большинства людей ежедневное употребление бананов в целом безопасно и может быть отличным способом увеличить потребление клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Однако употребление большого количества бананов может быть не очень полезным для людей, которые, например, страдают диабетом, почечной недостаточностью или принимают определенные лекарства.

Советы диетологов по употреблению бананов

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи привели преимущества употребления бананов для здоровья.

Также мы писали, что диетологи рассказали, какой гликемический индекс банана и как степень спелости фрукта влияет на организм.

Вас также могут заинтересовать новости: