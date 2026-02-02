Россияне надеются, что Kamchatka-1 позволит конкурировать с частными космическими компаниями из США и Китая.

Российская частная компания Space Energy планирует впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный запуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии – достижение линии Кармана", – сообщил главный конструктор компании Георгий Емелин.

Предварительно в качестве площадки, откуда будет стартовать Kamchatka-1, выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Сейчас на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, которые полностью соответствуют параметрам ракет компании.

Ранее Space Energy обнародовала характеристики своего носителя.

Как сообщалось, Kamchatka-1 – это одноступенчатая твердотопливная суборбитальная ракета. Длина ракеты составляет 5,05 м, диаметр – 0,37 м, масса – 297 кг, а максимальная тяга – 70 кН. Корпус полностью выполнен из углеродного волокна.

Россияне надеются, что Kamchatka-1 позволит конкурировать с частными космическими компаниями из США и Китая. Сделать это будет крайне сложно, ведь западные частные компании опережают Space Energy на десятилетия.

Российские ракеты-носители – другие новости

Сегодня Россия эксплуатирует большое количество морально устаревших одноразовых ракет, которые даже при условии снятия санкций не позволят ей полноценно конкурировать на коммерческом рынке космических запусков.

Впоследствии россияне хотят провести первый запуск своей новой ракеты "Союз-5". С ней связаны большие надежды, однако, по мнению западных специалистов, новому носителю нет места на современном рынке, ведь это обычная одноразовая ракета среднего класса.

Ранее сообщалось, что россияне решили "потягаться" с Маском и создать собственную многоразовую ракету "Амур-СПГ". Ее первый запуск планируют осуществить после 2030 года. К тому моменту западные конкуренты уже будут далеко впереди.

