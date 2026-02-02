Магнитные бури 2 февраля: какая ситуация будет сегодня

Скорость солнечного ветра возвращается в норму.

На выходных, 31 января и 1 февраля, наблюдались периоды активности, однако домагнитной бури дело не дошло. Спокойная ситуация сохранится и сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые сообщают, что после недавних возмущений сокрость солнечного ветра возвращается в норму.

В целом ожидаются спокойные геомагнитные условия, однако возможны отдельные периоды повышенной активности из-за влияния корональной дыры.

Видео дня

По данным meteoagent, К-индекс сегодня не должен подняться выше 2, а самая слабая магнитная буря начинается с отметки 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Во время вспышек и выбросов корональной массы в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания, которые и называют магнитными бурями.

Чаще всего такие явления незаметны для техники и природы, однако при сильных бурях возможны сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. В высоких широтах магнитные бури становятся причиной полярных сияний – ярких световых эффектов в небе, которые можно наблюдать даже там, где они обычно редки.

Многие люди связывают магнитные бури с ухудшением самочувствия – головными болями, усталостью, перепадами давления. В такие дни врачи советуют избегать переутомления, соблюдать режим сна и пить достаточно воды.

Вас также могут заинтересовать новости: