РФ покажет свой 'аналог HIMARS', который пыталась продать еще 20 лет назад: что с ним не так

Несмотря на попытки продать эту РСЗО, ранее Россия так и не нашла для нее зарубежного заказчика.

На выставке World Defense Show 2026, которая будет проходить с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), оборонно-промышленный комплекс РФ намерен представить свою "новейшую" реактивную систему залпового огня "Сарма", которую в России называют "аналогом HIMARS". Как пишет Defense Express, это уже вторая попытка, когда россияне пытаются "впервые" показать эту артиллерийскую систему, тогда как на самом деле первый раз это было сделано почти 20 лет назад.

Ссылаясь на публикацию Defense News, аналитики напомнили, что хотя РСЗО "Сарма" была представлена три года назад, на практике она является продолжением опытной системы 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, первый вариант которой был показан в 2007 году. Тогда ее позиционировали как систему, созданную в первую очередь для условий юго-восточного региона Азии.

"С тех пор РФ, несмотря на попытки продать эту РСЗО, так и не получила на нее зарубежного заказчика. Более того, долгое время ни "Кама", ни "Сарма" не интересовали и российские оккупационные войска. И только в прошлом году появились данные о том, что РФ якобы закупила 12 РСЗО и еще 12 транспортных машин", - подчеркнули в материале.

Кроме того, по словам экспертов, российские оккупанты достаточно долго скрывали информацию о серийном производстве и любой возможной эксплуатации РСЗО "Сарма" на фронте - только недавно в этом месяце пропагандисты РФ заявили, что армия РФ начала "обкатку" своего "аналога HIMARS" в боевых действиях.

"Впрочем, реальных подтверждений этого факта - фото или видео с машиной или, например, наличие уже уничтоженных образцов вооружения - пока нет, поэтому и это утверждение остается спорным. Под вопросом находятся и недавно озвученные данные, что "Сарма" якобы имеет максимальную дальность в 200 км - реальная дальность может достигать 120 км благодаря управляемым снарядам типа 9М544 или 9М549", - подытожили в Defense Express.

