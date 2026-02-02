'Грэмми-2026': названы имена победителей премии

В Лос-Анджелесе уже традиционно состоялась 68-я церемония музыкальной премии "Грэмми", которая считается одной из самых престижных в музыкальной индустрии. На ней отмечали лучшие композиции, альбомы и дуэты в разных жанрах.
Как пишет Los Angeles Time, триумфатором этого вечера стал американский рэпер Кендрик Ламар. Артист забрал сразу пять статуэток в различных номинациях. Однако победа в категории "Альбом года" досталась пуэрториканскому певцу Bad Bunny. А награду за "Лучшую песню года" забрала 24-летняя Билли Айшлиш.
К слову, зрителей также тронул трибьют легендарному Оззи Озборну.
Полный список победителей "Грэмми-2026"
- Лучшая запись года - Kendrick Lamar With SZA - "Luther"
- Лучший альбом года - Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos"
- Лучшая песня года - "Wildflower" - Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell
- Лучшее поп-исполнение дуэта/группы - Синтия Эриво и Ариана Гранде – "Defying Gravity"
- Лучший вокальный поп-альбом - Леди Гага – "Mayhem"
- Лучший новый артист - Оливия Дин
- Лучшая денс-поп запись - Леди Гага – "Abracadabra"
- Лучший альбом танцевальной/электронной музыки - FKA twigs – "Eusexua"
- Лучший альбом разговорного жанра – Mad Skillz – "Words For Days Vol. 1"
- Лучший традиционный поп-альбом - Laufey – "A Matter Of Time"
- Лучший рок-альбом - Turnstile - "Never Enough"
- Лучшее рок-исполнение - Yungblud - "Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)"
- Лучшее рэп-исполнение - Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) - "Clipse"
- Лучшая рэп-песня - Kendrick Lamar - "tv off"
- Лучший рэп-альбом - Kendrick Lamar - "GNX"
- Лучший джазовый альбом - Samara Joy – "Portrait"
- Лучшее мировое музыкальное исполнение: Bad Bunny – "EoO"
- Лучшее R&B исполнение - Kehlani – "Folded"
- Лучшее традиционное R&B исполнение - Leon Thomas – "VIBES DON'T LIE"
- Лучшее поп-сольное исполнение - Лола Янг – "Messy"
- Лучший R&B альбом - Леон Томас - "Mutt"
- Лучшее музыкальное видео – Doechii – "Anxiety"
- Лучшее исполнение в стиле метал - Turnstile – "Birds"
- Лучшая рок-песня - Nine Inch Nails – "As Alive As You Need Me To Be"
- Лучшая обложка альбома - Tyler, the Creator – "Chromakopia"
- Лучшее альтернативное музыкальное исполнение - The Cure - "Alone"
Лучшее исполнение мелодичного рэпа - Kendrick Lamar With SZA – "luther"
Лучшая песня, написанная для визуальных медиа - Golden - "Huntr/x"
Лучший автор песен года – Эми Аллен
Лучший продюсер года – Cirkut
Лучшее оркестровое исполнение - Андрис Нельсон, дирижер (Бостонский симфонический оркестр) - "Messiaen: Turangalîla-Symphonie"
Лучший классический сольный вокальный альбом - Телеман: Ино – "Опера "Арии для сопрано"
Лучший неклассический ремикс - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) – "Abracadabra" – Gesaffelstein Remix
Специальная награда Global Impact Award: Фаррелл Уильямс.
