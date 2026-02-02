'Грэмми-2026': названы имена победителей премии

Одно из главных музыкальных событий мира произошло в ночь с 1 на 2 февраля.

В Лос-Анджелесе уже традиционно состоялась 68-я церемония музыкальной премии "Грэмми", которая считается одной из самых престижных в музыкальной индустрии. На ней отмечали лучшие композиции, альбомы и дуэты в разных жанрах.

Как пишет Los Angeles Time, триумфатором этого вечера стал американский рэпер Кендрик Ламар. Артист забрал сразу пять статуэток в различных номинациях. Однако победа в категории "Альбом года" досталась пуэрториканскому певцу Bad Bunny. А награду за "Лучшую песню года" забрала 24-летняя Билли Айшлиш.

К слову, зрителей также тронул трибьют легендарному Оззи Озборну.

Полный список победителей "Грэмми-2026"

Лучшая запись года - Kendrick Lamar With SZA - "Luther"

Лучший альбом года - Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos"

Лучшая песня года - "Wildflower" - Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Лучшее поп-исполнение дуэта/группы - Синтия Эриво и Ариана Гранде – "Defying Gravity"

Лучший вокальный поп-альбом - Леди Гага – "Mayhem"

Лучший новый артист - Оливия Дин

Лучшая денс-поп запись - Леди Гага – "Abracadabra"

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки - FKA twigs – "Eusexua"

Лучший альбом разговорного жанра – Mad Skillz – "Words For Days Vol. 1"

Лучший традиционный поп-альбом - Laufey – "A Matter Of Time"

Лучший рок-альбом - Turnstile - "Never Enough"

Лучшее рок-исполнение - Yungblud - "Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)"

Лучшее рэп-исполнение - Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) - "Clipse"

Лучшая рэп-песня - Kendrick Lamar - "tv off"

Лучший рэп-альбом - Kendrick Lamar - "GNX"

Лучший джазовый альбом - Samara Joy – "Portrait"

Лучшее мировое музыкальное исполнение: Bad Bunny – "EoO"

Лучшее R&B исполнение - Kehlani – "Folded"

Лучшее традиционное R&B исполнение - Leon Thomas – "VIBES DON'T LIE"

Лучшее поп-сольное исполнение - Лола Янг – "Messy"

Лучший R&B альбом - Леон Томас - "Mutt"

Лучшее музыкальное видео – Doechii – "Anxiety"

Лучшее исполнение в стиле метал - Turnstile – "Birds"

Лучшая рок-песня - Nine Inch Nails – "As Alive As You Need Me To Be"

Лучшая обложка альбома - Tyler, the Creator – "Chromakopia"

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение - The Cure - "Alone"

Лучшее исполнение мелодичного рэпа - Kendrick Lamar With SZA – "luther"

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа - Golden - "Huntr/x"

Лучший автор песен года – Эми Аллен

Лучший продюсер года – Cirkut

Лучшее оркестровое исполнение - Андрис Нельсон, дирижер (Бостонский симфонический оркестр) - "Messiaen: Turangalîla-Symphonie"

Лучший классический сольный вокальный альбом - Телеман: Ино – "Опера "Арии для сопрано"

Лучший неклассический ремикс - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) – "Abracadabra" – Gesaffelstein Remix

Специальная награда Global Impact Award: Фаррелл Уильямс.

