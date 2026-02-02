2 февраля киевлян ждет один из самых морозных дней недели

Начало новой рабочей недели в Киеве будет очень холодный. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром 2 февраля столбики термометров в столице покажут -20°, а днем температура максимально поднимется лишь до -14°. Это будет один из самых холодных дней этой недели.
Осадков не ожидается, будет ясно и безоблачно. Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное - 750 мм ртутного столба.
Погода 2 февраля
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -20°, днем -11°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -24°, днем -12°.
В Ривне сегодня облачно, ночью -27°, днем -13°.
В Тернополе 2 февраля ночью будет -20°, днем -11°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -23°, днем -13°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.
В Виннице сегодня будет -23°...-13°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник ночью будет -27°, днем -16°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -26°...-16°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня ночью -23°, днем -14°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -21°, днем -12°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -23°...-14°.
В Одессе 2 февраля - облачно, температура ночью -13°, днем -6°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -9°, днем -7°, облачно, снег.
В Николаеве сегодня будет облачно , ночью -12°, днем -6°.
В Запорожье температура ночью -13°, днем -7°, пасмурно, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -28°, а днем -17°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно, температура ночью -25°, днем -14°.
В Днепре температура ночью будет -20°, днем -11°, облачно, снег.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -7°...-2°, снег.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -19°, днем -12°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.