2 февраля киевлян ждет один из самых морозных дней недели

В столице будет сухо, но очень холодно.

Начало новой рабочей недели в Киеве будет очень холодный. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром 2 февраля столбики термометров в столице покажут -20°, а днем температура максимально поднимется лишь до -14°. Это будет один из самых холодных дней этой недели.

Осадков не ожидается, будет ясно и безоблачно. Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное - 750 мм ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -20°, днем -11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -24°, днем -12°.

В Ривне сегодня облачно, ночью -27°, днем -13°.

В Тернополе 2 февраля ночью будет -20°, днем -11°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -23°, днем -13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.

В Виннице сегодня будет -23°...-13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -27°, днем -16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -26°...-16°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня ночью -23°, днем -14°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -21°, днем -12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -23°...-14°.

В Одессе 2 февраля - облачно, температура ночью -13°, днем -6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -9°, днем -7°, облачно, снег.

В Николаеве сегодня будет облачно , ночью -12°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -7°, пасмурно, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -28°, а днем -17°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно, температура ночью -25°, днем -14°.

В Днепре температура ночью будет -20°, днем -11°, облачно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -7°...-2°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -19°, днем -12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.

