Стоит ли бросать крышку моющего средства в барабан: эксперт предостерегла от ошибки

Современные режимы стирки не рассчитаны на попадание лишних вещей.

В социальных сетях часто встречаются замечательные лайфхаки для организации и уборки. Но не каждый совет является успешным. Есть один популярный трюк для стирки, которого профессионалы советуют избегать: не бросайте крышку от моющего средства в стиральную машину вместе с одеждой.

Это может показаться идеальным "ленивым" лайфхаком для уборки, чтобы избавиться от липкого остатка на крышке. К сожалению, бросание крышки в стиральную машину может фактически повредить вашу одежду. Исполнительный директор Лаборатории ухода и уборки в Институте ведения домашнего хозяйства Кэролин Форте объяснила сайту Good Housekeeping, почему не следует бросать крышку от моющего средства в стиральную машину.

Это удивляет, особенно потому, что на этикетках многих моющих средств указано, что крышку можно бросать в стиральную машину во время стирки. Но вот почему этого не следует делать.

"В старых стиральных машинах, которые использовали гораздо больше воды, крышку, вероятно, можно было просто прополоскать, но теперь она, скорее всего, запутается в одежде, может даже потрескаться и оставить кусочки пластика в вашей стиральной машине", – говорит Форте.

Поэтому лучше избегать использования этого "лайфхака", особенно если у вас новая стиральная машина .

Вместо того, чтобы бросать крышку в стиральную машину, Форте рекомендует прополоскать ее отдельно в раковине. Это может занять несколько дополнительных секунд, но ваша одежда и стиральная машина будут вам благодарны.

Привычки, которые портят одежду во время стирки

Напомним, что правила успешной стирки включают контроль температуры: не нужно ставить слишком высокую температуру, а лучше ориентироваться на советы производителей белья или одежды, а также учитывать рекомендации на стиральном средстве.

