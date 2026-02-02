Неделя в Украине начнется с лютых морозов: станет еще холоднее

Первая рабочая неделя февраля в Украине начнется с сильных морозов. Сегодня, 2 февраля, столбики термометров в большинстве областей покажут -11°...-17°, на северо-востоке - до -19°. На юге мороз будут -6°...-9°, а на Закарпатье до -2°. В большинстве областей будет сухая погода с солнечными прояснениями, на юге и востоке пасмурно, местами снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -26°, днем -14°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -20°, днем -11°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -24°, днем -12°.
- В Ривне сегодня облачно, ночью -27°, днем -13°.
- В Тернополе 2 февраля ночью будет -20°, днем -11°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -23°, днем -13°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -11°.
- В Виннице сегодня будет -23°...-13°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет -27°, днем -16°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -26°...-16°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня ночью -23°, днем -14°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -21°, днем -12°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -23°...-14°.
- В Одессе 2 февраля - облачно, температура ночью -13°, днем -6°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -9°, днем -7°, облачно, снег.
- В Николаеве сегодня будет облачно , ночью -12°, днем -6°.
- В Запорожье температура ночью -13°, днем -7°, пасмурно, снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -28°, а днем -17°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно, температура ночью -25°, днем -14°.
- В Днепре температура ночью будет -20°, днем -11°, облачно, снег.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -7°...-2°, снег.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -19°, днем -12°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.
2 февраля - праздник, приметы
2 февраля - Сретение Господне. По приметам, какая погода будет в этот день, такая будет и на Масленицу.