Эксперт предостерег от оправдания насилия после убийства полицейских в Черкасской области

Фокус обсуждения опасно сместился с факта насилия на поиск мотивов и оправданий действий нападавшего, отметил эксперт.

После убийства четырех полицейских в Черкасской области общественная дискуссия все больше смещается от четкого осуждения преступления к поиску объяснений и оправданий действий нападавшего. На это обратил внимание Алексей Буряченко, профессор Киевского авиационного института, президент Международного института исследования безопасности.

В посте на своей странице в Facebook он подчеркнул, что его беспокоит не только сама трагедия, но и то, под каким углом общество начало ее обсуждать.

"Меня пугает не сама трагедия в Черкасской области - она уже произошла и ее не вернуть назад. Меня пугает то, под каким углом мы на нее смотрим и как мы о ней говорим", - написал он.

По словам эксперта, фокус обсуждения опасно сместился с факта насилия на поиск мотивов и оправданий действий нападавшего.

"Четырех полицейских убили при исполнении служебных обязанностей, но вместо того, чтобы честно назвать это убийством, мы начали путаться в словах, искать причины, заглядывать в биографию стрелка, доставать из архивов конфликты, обиды, земельные истории, депутатов и "сложные жизненные обстоятельства"", - считает Буряченко.

Он подчеркнул, что любые дискуссии о мотивах теряют смысл в момент, когда происходит сознательный акт насилия.

"Потому что любые разговоры о мотивах заканчиваются не тогда, когда мы все выяснили, а в тот момент, когда человек сознательно нажимает на курок и начинает стрелять в других людей, а затем подходит к раненым и добивает их в упор, делая выбор не в аффекте, а холодно и последовательно".

Отдельно Буряченко обратил внимание, что в публичных обсуждениях часто игнорируется еще один важный факт - погибшие полицейские сами были ветеранами российско-украинской войны, которые после фронта вернулись к мирной жизни и продолжили службу в правоохранительных органах.

Стрельба произошла 27 января во время проведения следственных действий в Черкасской области, в селе Нехворощ. Полицейские прибыли для выполнения процессуальных мероприятий в рамках расследования тяжкого преступления. По данным правоохранительных органов, подозреваемый был заранее уведомлен о проведении обысков, и сначала он не оказывал открытого сопротивления.

Впоследствии мужчина незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду возле дороги. Под первый обстрел попали полицейские офицеры общины, которые ехали искать понятых для проведения обыска. Один из них погиб на месте, другой получил ранения.

После этого под обстрел попали сотрудники спецподразделения, прибывшие на вызов. По информации Национальной полиции, нападавший действовал умышленно и открывал прицельный огонь, в частности по раненым правоохранителям, добивая их в упор. В результате стрельбы погибли четверо полицейских. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации.

