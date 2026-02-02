Аналитики предполагают, что ЛМС-901 в конечном итоге доработают до конца в контексте необходимости замены Ан-2.

Уральский завод гражданской авиации на сегодняшний день не завершил работы над самолетом ЛМС-901 "Байкал", которым Россия планировала заменить "Кукурузника" Ан-2. Об этом сообщил вице-премьер и полномочный представитель правителя РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, пишет Defense Express.

Аналитики отметили, что, по словам Трутнева, над самолетом "активно работают", летные испытания должны стартовать не позднее этого года.

Отмечается, что некоторые российские СМИ обнародовали эту новость в контексте того факта, что "Байкал" должен совершить первый полет в этом году. Однако, как указывают аналитики, 24 декабря 2025 года российский Минпромторг официально сообщил о том, что самолет ЛМС-901 "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 совершил первый полет, который "прошел штатно и без замечаний".

В статье говорится, что такое несоответствие заявлений может указывать на то, что в РФ продолжают сталкиваться с трудностями в дальнейшей реализации проекта "Байкал". Аналитики не исключают, что его могут даже отменить, как это пытались сделать в прошлом году.

В то же время, в публикации есть и предположение, что ЛМС-901 в конечном итоге доведут до конца в контексте необходимости наличия замены Ан-2.

Аналитики отмечают, что ранее в России жаловались на высокую цену ЛМС-901 "Байкал", которая повысилась в четыре раза по сравнению с предыдущими обещаниями. В мае 2025 года было сообщение об остановке работ над этим самолетом. Однако, уже якобы в сентябре были найдены средства на то, чтобы приобрести 50 новых "Байкалов".

Издание добавило, что тогда не было уточнений, удалось ли договориться о меньшей цене или же оставили ее такой, как была, а именно на уровне почти пяти миллионов долларов за самолет.

Аналитики не исключают, что у врага в создании "Байкала" есть и технические проблемы. В начале 2025 года сообщалось, что проект вообще могут заморозить или передать холдингу S7 Group, которая занимается авиаперевозками, техническим обслуживанием самолетов и обучением персонала.

Объясняется это тем, что на финальной стадии создания ЛМС-901 был допущен ряд критических конструктивных ошибок, на решение которых понадобится еще от трех до пяти лет.

