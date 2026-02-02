'Мы не готовы к миру': Путин посеет хаос в Европе после паузы в Украине, - глава МИД Эстонии

По оценкам Таллинна, в войне против Украины участвовали до 1,5 млн граждан РФ, часть из которых Кремль может использовать для дестабилизации Европы.

Россия может использовать любое прекращение огня в Украине, чтобы переориентировать агрессию на Европу, привлекая сотни тысяч бывших военных для ведения гибридной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Telegraph.

По его словам, президент РФ Владимир Путин готовится "отправить тысячи преступников сеять хаос по всей Европе", в частности бывших заключенных и лиц с криминальным прошлым, которые воевали в Украине.

Цахкна призвал страны ЕС ввести полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат, участвовавших в войне против Украины, а также эмбарго на рабочие визы и разрешения на проживание. Он также обратился к Великобритании с предложением присоединиться к координации таких мер.

"Сейчас в России находится почти миллион боевиков. Когда наступит мир, мы можем представить, что в Европу приедут сотни тысяч бывших боевиков. И у них точно нет хороших планов", – заявил министр.

Глава МИД Эстонии отметил, что российские спецслужбы уже привлекают таких людей к диверсиям и нападениям в странах Европы. По его словам, после 2022 года в ЕС и Великобритании зафиксировали резкий рост диверсионных операций, связанных с Россией, включая поджоги и другие громкие инциденты.

"Очень внезапная угроза"

По оценкам, приведенным в дипломатической ноте Эстонии, в войне против Украины могли принять участие до 1,5 млн граждан РФ, из которых около 640 тысяч до сих пор находятся на службе. При этом до 180 тысяч заключенных были непосредственно завербованы из российских колоний.

Цахкна предупредил, что эти люди представляют "очень внезапную и серьезную угрозу безопасности Европы", поскольку имеют боевой опыт и криминальное прошлое.

Эстония уже начала действовать самостоятельно: в начале месяца страна запретила въезд 261 бывшему российскому комбатанту, а также обнародует имена лиц, которые могут попытаться попасть в ЕС после возможного перемирия.

Министр подчеркнул, что Европа должна действовать немедленно:

"Нам нужно сделать это сейчас. Мы не готовы к миру. Европа не готова к миру".

Правительство Великобритании, комментируя ситуацию, заявило, что безопасность границ является вопросом национальной безопасности, и Лондон продолжит тесное сотрудничество с союзниками для противодействия угрозам со стороны России.

Мирные переговоры - есть ли шансы на прорыв

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему до 1 февраля является уступкой Украине, которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться. Как пишет The Economist, в мирных переговорах есть проблеск надежды, но прорыва до марта не будет.

