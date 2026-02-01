Православный праздник сегодня в народе считается первой встречей зимы и весны.

2 февраля по новому церковному календарю православные в Украине отмечают один из двунадесятых и важнейших праздников - Сретение Господне. В этот день принято соблюдать особые традиции, прислушиваться к народным приметам, а также помнить о запретах, связанных с датой - об этом, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю, рассказываем далее.

Праздник сегодня церковный в Украине - Сретение Господне

2 февраля согласно новому календарю православной церкви в Украине отмечают великий праздник - Сретение Господне. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки: святой Иосиф и Дева Мария, следуя древнему обычаю, принесли младенца Иисуса в храм, чтобы посвятить его Богу. Ранее мы подробно рассказывали об истории праздника Сретение Господне и его традициях.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому (старому церковному) календарю православные сегодня чтят память преподобного Евфимия Великого - ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать в этот день и какие обычаи соблюдают верующие.

С какими молитвами обращаются в этот день, что полагается сделать и что нельзя делать сегодня

В праздник Сретение Господне верующие идут в храм, где проходят праздничные литургии, а также освящают свечи и воду. В молитвах сегодня просят семейного благополучия, здоровья и исцеления больных.

Освящение свечей в церкви - одна из старейших традиций. Их хранят в течение года и зажигают дома во время молитвы. В народе верят, что эти свечи защищают от болезней, недобрых людей, нечисти, грома и молний, поэтому их также называют "громовицы". Освященная вода, которая называется сретенской, считается целебной - ее советуют пить больным людям, наливают домашним животным и добавляют в воду при купании детей.

В народе день называют Стретенье, а также Стретенские морозы, Громница. Считается, что именно сегодня зима встречается с весной и, чувствуя, что ее конец близок, посылает морозы. В некоторых местностях на Сретение существуют особые обряды: например, чтобы защитить дом от недоброго, его обходят с иконой Сретения Господня или Спаса, а также в полночь на Сретенье набирают воду из трех колодцев - она также считается чудодейственной.

В этот день принято мириться с родными, прощать обиды и устраивать скромные семейные застолья. Особого поста на Сретение нет, но, если праздник выпадает на среду или пятницу, воздерживаются от мяса, а на стол ставят рыбу и овощные блюда.

В праздник Сретения Господня церковь порицает злость, грубость, ложь, жадность, зависть, лень и отчаяние. Запрещается обижать кого-либо, людей или животных, отказ в помощи считается грехом.

По народным поверьям, с праздником связаны такие запреты:

не стоит отправляться в дорогу - путешествие может обернуться бедой;

нельзя рубить деревья, охотиться - это к неприятностям;

не следует заниматься уборкой и рукоделием, выносить мусор - к несчастью или попаданию молнии в дом;

нельзя употреблять алкоголь - в семье могут возникнуть проблемы, связанные с пьянством.

Также на Сретение нежелателен тяжелый физический труд, и, хотя в церкви прямого запрета на работу нет, считается, что она не должна мешать духовному. Считается также, что Сретение неудачно для заключения брака.

Приметы на 2 февраля - что можно узнать по погоде сегодня

Сретение Господне в народном календаре - день первой встречи зимы и весны. Наши предки наблюдали за погодой и по ее признакам предсказывали, какой будет весна и урожай:

оттепель в этот день - весна будет теплой и ранней;

снег с утра пошел - к урожаю ранних хлебов;

метель или сильная вьюга - весна будет поздней и холодной;

сильный мороз - зима задержится, а весна будет холодной;

потеплело к вечеру - весна будет ранней.

В народе говорят: "На Сретение цыган шубу продает", так как сретенские морозы считались последними зимними холодами. Об этом говорит и яркое солнце перед закатом, но если солнца нет - нужно ждать Власьевских морозов (11 февраля).

