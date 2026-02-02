'Я бы заставил всех заплатить': Трамп резко прокомментировал финансовый коллапс ООН

Он не уточнил, погасят ли США свою миллиардную задолженность перед организацией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что способен решить финансовые трудности Организации Объединенных Наций (ООН), заставив другие страны платить свои взносы. Об этом он рассказал в телефонном интервью Politico.

Трамп отметил, что не знал о задолженности США перед ООН, однако уверен в своей способности "очень легко решить проблему".

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать, – это позвонить этим странам... Они прислали бы чеки в течение нескольких минут", – заявил бывший президент.

При этом Трамп не уточнил, планируют ли США погасить собственные миллиардные долги перед ООН.

Финансовые проблемы ООН – что известно

Как сообщал УНИАН, ООН находится под угрозой "неизбежного финансового краха" из-за неуплаты взносов странами-членами организации. Генсек Антониу Гутерреш написал письмо странам-членам, в котором призвал их либо внести обязательные взносы, либо по крайней мере отменить бюджетное правило, обязывающее ООН возвращать неизрасходованные средства, которые можно было бы придержать для использования в дальнейшем.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и рискуя финансовым крахом. И ситуация еще больше ухудшится в ближайшее время", – написал Гутерриш в письме к послам стран-членов.

