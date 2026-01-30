Лучшие сериалы февраля 2026: новые сезоны 'Линкольна для адвоката', 'Ночного агента' и 'Монарха'

Также в феврале стартуют несколько новых сериалов.

Второй месяц 2026 года больше отметится новыми сезонами хитовых сериалов прошлых лет. Среди прочего, зрители смогут увидеть продолжение юридической драмы "Линкольн для адвоката", шпионского триллера "Ночной агент" и научно-фантастического экшна "Монарх: Наследие монстров".

Кроме того, состоятся премьеры нескольких новых сериалов, в частности, триллера "Исчезнувший" с Кейли Куоко и черной комедии "Предместье" с Кеке Палмер.

О всех 10 самых интересных сериалах февраля 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Исчезнувший

Vanished (США, MGM+, триллер, 1 сезон, премьера – 1 февраля)

Новый мини-сериал с звездой "Теории большого взрыва" Кейли Куоко расскажет о молодой женщине Элис, которая приезжает в романтический отпуск в Париж со своим парнем Томом. Однако вскоре последний таинственно исчезает прямо во время поездки в поезде, а девушка попадает в водоворот запутанных событий, раскрывающих ей скрытую правду о прошлом ее возлюбленного. Партнером Куоко на съемочной площадке стал британский актер Сэм Клафлин (франшиза "Голодные игры", "Энола Холмс", "До встречи с тобой", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и Шестерка").

Первый сезон будет состоять всего из четырех эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Линкольн для адвоката

The Lincoln Lawyer (США, Netflix, юридическая драма, 4 сезона, премьера – 5 февраля)

В новом сезоне хитового шоу опытный адвокат Микки Голлер в исполнении мексиканского актера Мануэля Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона", "Педро Парамо") сам попадет за решетку и будет вынужден доказывать свою невиновность.

Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Рассекреченные

Unfamiliar (Германия, Netflix, шпионский триллер, 1 сезон, премьера – 5 февраля)

Когда прошлое настигает двух бывших шпионов, самой большой проблемой становятся не преследования, перестрелки или драки, а откровенный разговор. Главные роли в сериале играют звезды немецкоязычного кино Сюзанна Вольф ("Сиси и я", "Кельн 75"), Феликс Крамер (сериалы "Тьма", "Псы Берлина"), Андреас Пичман ("Нюрнберг", сериалы "Тьма", "1899") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Предместье

The 'Burbs (США, Peacock, черная комедия, 1 сезон, премьера – 8 февраля)

Сериал, являющийся новой адаптацией одноименного фильма 1989 года с Томом Хэнксом, расскажет о молодой супружеской паре, которая переезжает в пригород, где прошло детство мужа. Однако очень скоро загородная жизнь надоедает молодой жене, и, заручившись поддержкой еще нескольких местных жителей, она начинает подозревать еще одного нового соседа в убийстве. Главную роль в шоу исполняет актриса и певица Кеке Палмер ("Ноу", "Мошенницы с Уолл-стрит", сериал "Королевы крика").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Кросс

Cross (США, Amazon, криминальный триллер, 2 сезон, премьера – 11 февраля)

В центре сюжета этого сериала, снятого по мотивам одноименной серии новелл американского писателя Джеймса Паттерсона, – детектив по расследованию убийств и судебный психолог Алекс Кросс, одержимый желанием копаться в головах убийц и жертв. Ситуацию осложняет то, что главный герой до сих пор не может смириться с убийством его жены. Главную роль в сериале исполнил Элдис Ходж ("Человек-невидимка", "Черный Адам", сериал "Противостояние").

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Ночной агент

The Night Agent (США, Netflix, шпионский триллер, 3 сезон, премьера – 19 февраля)

В новом сезоне Питера Сазерленда, роль которого играет Габриэль Бассо ("Сельская элегия", "Путь возмездия", "Дом из динамита"), отправят на поиски молодого агента Министерства финансов, который сбежал в Стамбул с конфиденциальной правительственной информацией после убийства своего босса. Впрочем, в результате главный герой оказывается втянут в нечто гораздо более серьезное и опасное.

Все десять эпизодов нового сезона выйдут одновременно 19 февраля 2026 года.

Последнее, что он мне сказал

The Last Thing He Told Me (США, Apple TV+, триллер, 2 сезон, премьера – 20 февраля)

В центре сюжета шоу, основанного на одноименном романе-бестселлере Лоры Дэйв 2021 года, – женщина по имени Ханна, которая пытается наладить отношения со своей шестнадцатилетней падчерицей Бейли, чтобы узнать правду о том, почему ее муж Оуэн таинственно исчез. Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Гарнер (сериал "Шпионка", "С 13 в 30", "Электра"), Ангури Райс (франшиза "Человек-паук", сериал "Мейр из Истауна") и Николай Костер-Вальдау (сериал "Игра престолов", "Боги Египта").

Второй сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Рай

Paradise (США, Hulu, политический триллер, 2 сезон, премьера – 23 февраля)

События этого сериала происходят в подземном городе под названием "Рай", построенном под одной из гор в Колорадо для избранных 25 тысяч человек загадочной миллиардершей после услышанного предсказания. Когда там убивают президента США Кела Брэдфорда, под подозрение попадают несколько жителей этого закрытого сообщества. Главную роль в сериале играет Стерлинг К. Браун ("Хищник", "Черная пантера", "Американское чтиво").

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Бриджертоны

Bridgerton (США, Netflix, романтика/комедия/псевдоистория, 4 сезон, 2 часть, премьера – 26 февраля)

Легкий псевдоисторический сериал "Бриджертоны", который в роскошных декорациях и костюмах описывает жизнь английской аристократии, является одним из самых успешных проектов Netflix. Традиционно каждый новый сезон посвящен любовной линии одного из персонажей, и на этот раз это заядлый холостяк Бенедикт Бриджертони (Люк Томпсон), который наконец встретил на балу-маскараде любовь своей жизни. Впрочем, оказалось, что его новая возлюбленная – переодетая горничная аристократки (Ерин Ха).

В целом четвертый сезон шоу включает восемь эпизодов, первые четыре из которых вышли 29 января 2026 года.

Монарх: Наследие монстров

Monarch: Legacy of Monsters (США, Apple TV+, приключенческий/научная фантастика, 2 сезон, премьера –27 февраля)

Второй сезон этого сериала из вселенной MonsterVerse продолжит параллельно рассказывать две сюжетные арки – создание несколько десятков лет назад корпорации "Монарх" для исследования монстров вроде Годзиллы и Кинг-Конга и последствия их действий в наше время. Интересно, что в разных временных промежутках одного персонажа, военного Ли Шоу, играют отец и сын – Курт Расселл ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж") и Уайатт Расселл ("Оверлорд", "Громовержцы", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат").

Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

