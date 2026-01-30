Лучшие сериалы февраля 2026: новые сезоны 'Линкольна для адвоката', 'Ночного агента' и 'Монарха'

Второй месяц 2026 года больше отметится новыми сезонами хитовых сериалов прошлых лет. Среди прочего, зрители смогут увидеть продолжение юридической драмы "Линкольн для адвоката", шпионского триллера "Ночной агент" и научно-фантастического экшна "Монарх: Наследие монстров".
Кроме того, состоятся премьеры нескольких новых сериалов, в частности, триллера "Исчезнувший" с Кейли Куоко и черной комедии "Предместье" с Кеке Палмер.
О всех 10 самых интересных сериалах февраля 2026 года читайте в обзоре УНИАН.
- Исчезнувший
- Линкольн для адвоката
- Рассекреченные
- Предместье
- Кросс
- Ночной агент
- Последнее, что он мне сказал
- Рай
- Бриджертоны
- Монарх: Наследие монстров
Исчезнувший
Vanished (США, MGM+, триллер, 1 сезон, премьера – 1 февраля)
Новый мини-сериал с звездой "Теории большого взрыва" Кейли Куоко расскажет о молодой женщине Элис, которая приезжает в романтический отпуск в Париж со своим парнем Томом. Однако вскоре последний таинственно исчезает прямо во время поездки в поезде, а девушка попадает в водоворот запутанных событий, раскрывающих ей скрытую правду о прошлом ее возлюбленного. Партнером Куоко на съемочной площадке стал британский актер Сэм Клафлин (франшиза "Голодные игры", "Энола Холмс", "До встречи с тобой", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и Шестерка").
Первый сезон будет состоять всего из четырех эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.
Линкольн для адвоката
The Lincoln Lawyer (США, Netflix, юридическая драма, 4 сезона, премьера – 5 февраля)
В новом сезоне хитового шоу опытный адвокат Микки Голлер в исполнении мексиканского актера Мануэля Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона", "Педро Парамо") сам попадет за решетку и будет вынужден доказывать свою невиновность.
Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.
Рассекреченные
Unfamiliar (Германия, Netflix, шпионский триллер, 1 сезон, премьера – 5 февраля)
Когда прошлое настигает двух бывших шпионов, самой большой проблемой становятся не преследования, перестрелки или драки, а откровенный разговор. Главные роли в сериале играют звезды немецкоязычного кино Сюзанна Вольф ("Сиси и я", "Кельн 75"), Феликс Крамер (сериалы "Тьма", "Псы Берлина"), Андреас Пичман ("Нюрнберг", сериалы "Тьма", "1899") и другие.
Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.
Предместье
The 'Burbs (США, Peacock, черная комедия, 1 сезон, премьера – 8 февраля)
Сериал, являющийся новой адаптацией одноименного фильма 1989 года с Томом Хэнксом, расскажет о молодой супружеской паре, которая переезжает в пригород, где прошло детство мужа. Однако очень скоро загородная жизнь надоедает молодой жене, и, заручившись поддержкой еще нескольких местных жителей, она начинает подозревать еще одного нового соседа в убийстве. Главную роль в шоу исполняет актриса и певица Кеке Палмер ("Ноу", "Мошенницы с Уолл-стрит", сериал "Королевы крика").
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.
Кросс
Cross (США, Amazon, криминальный триллер, 2 сезон, премьера – 11 февраля)
В центре сюжета этого сериала, снятого по мотивам одноименной серии новелл американского писателя Джеймса Паттерсона, – детектив по расследованию убийств и судебный психолог Алекс Кросс, одержимый желанием копаться в головах убийц и жертв. Ситуацию осложняет то, что главный герой до сих пор не может смириться с убийством его жены. Главную роль в сериале исполнил Элдис Ходж ("Человек-невидимка", "Черный Адам", сериал "Противостояние").
Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.
Ночной агент
The Night Agent (США, Netflix, шпионский триллер, 3 сезон, премьера – 19 февраля)
В новом сезоне Питера Сазерленда, роль которого играет Габриэль Бассо ("Сельская элегия", "Путь возмездия", "Дом из динамита"), отправят на поиски молодого агента Министерства финансов, который сбежал в Стамбул с конфиденциальной правительственной информацией после убийства своего босса. Впрочем, в результате главный герой оказывается втянут в нечто гораздо более серьезное и опасное.
Все десять эпизодов нового сезона выйдут одновременно 19 февраля 2026 года.
Последнее, что он мне сказал
The Last Thing He Told Me (США, Apple TV+, триллер, 2 сезон, премьера – 20 февраля)
В центре сюжета шоу, основанного на одноименном романе-бестселлере Лоры Дэйв 2021 года, – женщина по имени Ханна, которая пытается наладить отношения со своей шестнадцатилетней падчерицей Бейли, чтобы узнать правду о том, почему ее муж Оуэн таинственно исчез. Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Гарнер (сериал "Шпионка", "С 13 в 30", "Электра"), Ангури Райс (франшиза "Человек-паук", сериал "Мейр из Истауна") и Николай Костер-Вальдау (сериал "Игра престолов", "Боги Египта").
Второй сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.
Рай
Paradise (США, Hulu, политический триллер, 2 сезон, премьера – 23 февраля)
События этого сериала происходят в подземном городе под названием "Рай", построенном под одной из гор в Колорадо для избранных 25 тысяч человек загадочной миллиардершей после услышанного предсказания. Когда там убивают президента США Кела Брэдфорда, под подозрение попадают несколько жителей этого закрытого сообщества. Главную роль в сериале играет Стерлинг К. Браун ("Хищник", "Черная пантера", "Американское чтиво").
Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.
Бриджертоны
Bridgerton (США, Netflix, романтика/комедия/псевдоистория, 4 сезон, 2 часть, премьера – 26 февраля)
Легкий псевдоисторический сериал "Бриджертоны", который в роскошных декорациях и костюмах описывает жизнь английской аристократии, является одним из самых успешных проектов Netflix. Традиционно каждый новый сезон посвящен любовной линии одного из персонажей, и на этот раз это заядлый холостяк Бенедикт Бриджертони (Люк Томпсон), который наконец встретил на балу-маскараде любовь своей жизни. Впрочем, оказалось, что его новая возлюбленная – переодетая горничная аристократки (Ерин Ха).
В целом четвертый сезон шоу включает восемь эпизодов, первые четыре из которых вышли 29 января 2026 года.
Монарх: Наследие монстров
Monarch: Legacy of Monsters (США, Apple TV+, приключенческий/научная фантастика, 2 сезон, премьера –27 февраля)
Второй сезон этого сериала из вселенной MonsterVerse продолжит параллельно рассказывать две сюжетные арки – создание несколько десятков лет назад корпорации "Монарх" для исследования монстров вроде Годзиллы и Кинг-Конга и последствия их действий в наше время. Интересно, что в разных временных промежутках одного персонажа, военного Ли Шоу, играют отец и сын – Курт Расселл ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж") и Уайатт Расселл ("Оверлорд", "Громовержцы", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат").
Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.
