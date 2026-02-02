2 февраля принято наблюдать за сурками и святить свечи.

Второй день февраля - значимый день для христиан, поскольку примечателен важным религиозным торжеством. Международные события этой даты в основном посвящены природе и экологии, а в нашей стране сегодня праздник, по которому предсказывают погоду. По давним верованиям запрещается убираться.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле 2 февраля известно как Сретение Господне. Это один из 12 самых важных христианских праздников в году, в который отмечается символическая встреча Господа с человечеством.

Если обратится к старому стилю, в нем праздник 2 февраля посвящается многим святым, в числе которых преподобный Ефимий Великий, мученики Пинна и Римма, затворник Лаврентий Киево-Печерский.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете проводится День болотно-водных угодий, экологическое торжество, призывающее человечество бережно относиться к болотам. В таких экосистемах обитают сотни видов животных и растений, которые больше не могут жить где-либо.

Также 2 февраля наступает Международный день сурка - необычное мероприятие, придуманное в США. В эту дату принято будить зверьков от зимней спячки, чтобы те предсказали погоду. Принято считать, что если животное выйдет из норы, то в этом году будет ранняя весна. А если испугается и вернется в "домик", то в следующие 6 недель еще продлятся морозы.

Остальные всемирные праздники сегодня также имеют немало поклонников по миру. Это День ездовых собак, День страуса, День укулеле, День самообновления.

Какой сегодня праздник в Украине

Как и по всей планете, в нашей стране тоже отмечают День сурка и будят зверьков. Поэтому в праздник сегодня в Украине погоду будет предсказывать сурок Тимка. Пушистый синоптик обитает в Харьковском университете им. Каразина. В этом году процедура пройдет без журналистов, чтобы не причинять животному лишний стресс.

Какой сегодня праздник в народе

На 2 февраля в Украине прогнозируется серьезное похолодание. Давние же приметы об этой дате гласят следующее:

если началась метель, то продлится еще минимум неделю;

пасмурное небо означает, что весна наступит рано;

в течение дня часто меняется погода - весь февраль будет переменчивым;

если дует сильный ветер, то в этом году уродятся фрукты.

Обычаи дня можно понять по тому, какой сегодня церковный праздник. Наши предки отмечали Сретение необычным обрядом: святили свечу в церкви. Такую свечку называли сретенской и верили, что она обладает особенной силой. Вещь берегли на крайние случаи, и зажигали только на свадьбу, рождение и крещение ребенка, для окуривания больных и т.п. Христиане верят, что если над огнем такой свечи прочесть молитву, то она точно исполнится.

Что нельзя делать сегодня

Самый строгий запрет в эту дату наложен на уборку - у нарушителей в доме может случиться беда. Также не рекомендуется в праздник сегодня ехать в далекую дорогу, заниматься рукоделием, рубить дрова и ловить рыбу. Под запретом ругань, зависть и ложь, особенно в отношении близких.

