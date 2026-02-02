В Днепре объявили I уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

В Днепре и Днепропетровской области на сегодня, 2 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"2 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в Днепропетровской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

В целом сегодня в Днепропетровской области будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура по области -8°...-13°, в Днепре термометры покажут -9°...-11°.

Погода 2 февраля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается холодная без осадков погода. Днем термометры покажут -13°...-18°, на юге и юго-востоке *6°...-11°. В Крыму и Закарпатье будет теплее всего, 0°...-5°.

На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным синоптиков, 2 и 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода. Прогнозируют снижение ночной температуры до -20°...-27°, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до чрезвычайного мороза -30°. Из-за этого объявлен III уровень опасности, красный.

