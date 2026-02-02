Начало февраля в Украине может стать самым холодным за два десятилетия, - синоптик

Такого сильного похолодания у нас в стране не фиксировали с 2006 года.

Украина, вероятно, переживает сейчас самые сильные морозы за последние 20 лет. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последний раз такое сильное похолодание было в январе и начале февраля 2006 года. К счастью, лютые морозы продержатся всего несколько дней.

Синоптик пояснил, что сильное похолодание обусловлено вторжением арктической воздушной массы с так называемой "ультраполярной" траекторией. Холод идет в Украину со стороны Карского моря и Новой Земли под влиянием молодого арктического антициклона.

"Вероятно, период с 1 по 4 февраля станет самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20°...-25°, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья", - говорит синоптик.

До 4 февраля, как прогнозируется, местами по низменным участкам температура будет падать до -26°...-31°. Днем ожидается -12°...-18°, на юге -6°...-11°.

Когда придет долгожданное потепление - прогноз

О том, что эта волна морозов в Украине продлится недолго, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, пик холода в Украине будет 2-4 февраля, а с 5 числа морозы заметно ослабнут.

"3 и 4 февраля будет еще очень холодно, с 5-6 февраля попустит. Нам фактически продержаться три ночи и три дня", - сообщила она.

