Зимняя непогода в Харькове: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

В ближайшие дни в городе будет очень холодно.

В Харькове на понедельник, 2 февраля, объявлен повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 2 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

В Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

2 февраля в Харьковской области ожидается переменная облачность. По области существенных осадков не предвидится, местами возможен гололед. На дорогах сохранится гололедица, поэтому стоит быть внимательными. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -12°...-17°. В Харькове также будет переменная облачность без существенных осадков. Ожидается гололед и гололедица на дорогах. Ветер с севера 5-10 м/с. Днем -14°...-16°.

3 февраля прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 20–25° мороза, днем -11°...-16°.

4 февраля характер погоды существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В ночные часы температура снизится до -19°...-24°, днем воздух прогреется до -9°...-14°.

