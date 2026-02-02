Этот древний праздник символизирует особую встречу, и в Украине его отмечают с уникальными традициями.

Ежегодно в конце зимы у христиан отмечается один из великих праздников – Сретение Господне.

Это событие входит в число двунадесятых, то есть считается одним из 12 главных торжеств христианского календаря. Как и большинство значимых праздников, оно сопровождается определёнными церковными обычаями и ограничениями.

Разберемся, что полезно знать про Сретение Господне, как его празднуют в Украине и почему в этот день обязательно зажигают свечу.

Сретение господне – что за праздник и когда его отмечать

История праздника изложена в Священном Писании. В давние времена жил человек по имени Симеон – и хотя он был праведный, но в одно пророчество он никак не мог поверить.

Он сомневался в том, что Сын Божий родится от человеческой матери. Но в один день ангел явился Симеону и сказал, что он не умрет, пока не увидит исполнение этих слов.

Много лет спустя Мария и Иосиф принесли новорожденного Иисуса в Иерусалимский храм. По иудейскому закону родители должны были на 40-й день после рождения ребенка сделать пожертвование.

Там Симеон, уже в преклонном возрасте, взял младенца на руки и понял, что перед ним истинный Сын Божий, будущий спаситель человечества. Само слово "сретение" на церковнославянском означает "встреча".

Эта встреча и объясняет, что означает Сретение Господне – первую демонстрацию Бога людям, символически представленных старцем Симеоном. В память об этом событии в храмах проводится особое богослужение, посвященное празднику.

Когда Сретение Господне в 2026 году

Ранее по старому стилю праздник приходился на 15 февраля. Однако несколько лет назад Православная церковь Украины перешла на новый календарь, сдвинув даты на 13 дней.

Соответственно, какого числа Сретение господне можно узнать, сдвинув все церковные даты на 13 дней – в этом году оно отмечается 2 февраля, в понедельник. Поста или официального выходного на этот день не предусмотрено.

Что нужно, а что нельзя делать на сретение господне 2026 – обычаи и традиции

В этот день, верующие могут посетить церковь или помолиться дома. К святому Симеону обращаются с просьбами о пополнении в семье, здоровье детей и семейной гармонии.

В Украине также существует обычай приносить в храм большую свечу для освящения. После этого ее забирали домой и берегли для особых случаев.

Считалось, что Сретение Господне делает свечу особенной: она защищает жилье от бедствий и ссор, исцеляет больных и охраняет путешественников. Ее зажигали при болезнях, рождении ребенка или в непогоду.

Что нельзя делать на Сретение

На Сретение существуют определенные запреты, схожие с обычными праздничными ограничениями.

В этот день запрещено тяжело трудиться, ссориться, шить и стирать. Также существует поверье, что не стоит отправляться в дальние поездки, чтобы избежать неприятностей в пути.

