В Южной Корее арестовали бывшую первую леди

Ким Кон Хи арестовали по подозрению во взяточничестве и недекларировании дорогих подарков, среди которых кулон Van Cleef и сумки Chanel.

Во вторник поздно вечером суд в Сеуле выдал ордер на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве с акциями и незаконном использовании влияния. Ким, которая отрицает вину, стала первой экс-первой леди страны, арестованной по уголовным обвинениям, пишет Reuters.

Она присоединилась к своему мужу, бывшему президенту Юн Сок Йолю, который находится под стражей после отстранения от должности в апреле за неудачную попытку ввести военное положение. Юн сейчас предстает перед судом по обвинению в восстании, что может обернуться пожизненным заключением или смертной казнью.

Следствие утверждает, что Ким получила от бизнесменов, религиозных деятелей и посредников в политике дорогие подарки, в частности кулон Van Cleef стоимостью $43 тыс., две сумки Chanel и бриллиантовое колье, в обмен на благоприятное решение вопросов, связанных с их интересами. Кулон, по версии прокуратуры, был подарен строительной компанией для ношения на саммите НАТО в 2022 году и не задекларирован в финансовых отчетах, как того требует закон.

Видео дня

Защита Ким настаивает, что украшение было подделкой, купленной 20 лет назад в Гонконге, а обвинения считает безосновательными. Суд согласился с аргументами прокуратуры о риске уничтожения доказательств и вмешательства в расследование.

Военное положение в Южной Корее - главные новости

Напомним, что в декабре 2024 года в Южной Корее объявили введение военного положения. Решение принял президент страны Юн Сок Йоль, чтобы якобы искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок.

На улицах Сеула появилась военная техника, люди вышли на улицы в знак протеста.

В тот же день Юн Сок Йоль заявил, что отменит военное положение в соответствии с решением парламента. 31 декабря суд Южной Кореи выдал ордера на задержание президента Юн Сок Йоля, которому парламент объявил импичмент и обыск его офиса, а также резиденции по обвинению в мятеже в связи с кратковременным объявлением им военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: