Случай выдачи ордера на задержание действующего президента Южной Кореи стал первым в стране.

Суд Южной Кореи выдал ордера на задержание президента Юн Сок Йоля, которому парламент объявил импичмент и обыск его офиса, а также резиденции по обвинению в мятеже в связи с кратковременным объявлением им военного положения, пишет Associated Press.

Такой случай выдачи ордера на задержание действующего президента Южной Кореи стал первым. По словам экспертов, шансов на задержание или обыски мало, если Юна официально не отстранят от должности.

В заявлении Управления по расследованию коррупции среди чиновников говорится, что западный окружной суд Сеула выдал ордера на задержание Юна и на обыск президентского офиса и резиденции в центре столицы. В ведомстве отмечают, что продолжается расследование относительно того, было ли заявление Юна от 3 декабря восстанием.

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"По южнокорейскому законодательству, лидеру мятежа может грозить смертная казнь или пожизненное заключение, если его признают виновным. Юн имеет президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене", - объяснили в AP.

В издании напомнили, что полномочия Юна были приостановлены после того, как 14 декабря подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея проголосовала за его импичмент из-за того, что он ввел военное положение в стране.

Согласно закону, президент в Южной Корее может объявлять военное положение только во время войны или похожих чрезвычайных ситуаций и не имеет права приостанавливать работу правительства даже в условиях военного положения.

В то же время Юн уверяет, что его указ был законным актом управления и назвал его предупреждением для главной либеральной оппозиционной Демократической партии, которую он назвал "монстром" и "антигосударственной силой", которая использовала свое законодательное большинство для импичмента высших должностных лиц, подрыва правительственного бюджета и которая, по его словам, симпатизирует КНДР.

По словам экспертов, Юн, вероятно, проигнорирует ордера.

"Он уже уклонялся от неоднократных запросов следственных органов явиться на допрос, а служба безопасности президента заблокировала попытки обыска его офиса и резиденции, ссылаясь на закон, который запрещает обыски на объектах, содержащих государственную тайну", - подчеркнули в издании.

В свою очередь адвокат президента Юн Кап Кюн назвал ордер на задержание "недействительным" и "незаконным", подчеркнув, что антикоррупционное ведомство не имеет законных полномочий расследовать обвинения в мятеже.

Импичмент президента в Южной Корее - что известно

Как писал УНИАН, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля. "За" проголосовали 204 депутата, а против - 85.

Накануне этого в Южной Корее на протесты вышло более 100 тысяч человек, которые требовали отставки президента. Несмотря на холод, общественные группы, профсоюзы, студенты и другие граждане заполнили улицы возле Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к импичменту Юна.

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