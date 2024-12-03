По словам президента, военное положение введено, чтобы искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает Yonhap News.

По его словам, решение принято для того, чтобы искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране.

Юн Сок Ель в своем обращении обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа".

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Отмечается, что решение объявить военное положение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет законопроект о сокращении бюджета и ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору страны.

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что объявление президентом военного положения "неправильно", и что он будет блокировать его вместе с народом страны.

Южная Корея - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в России волнуются о том, что Украина может получить мощнейшую ракету Hyunmoo-5 от Южной Кореи. Отмечается, что ею можно уничтожать подземные бункеры врага.

Кроме того, Южная Корея завершила разработку перехватчика ракет для отражения угрозы со стороны КНДР. Новое дополнение усилит американскую систему Patriot и отечественный перехватчик средней дальности Cheongung II, которые в настоящее время находятся в эксплуатации.

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