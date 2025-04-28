Право на участие в конклаве имеют около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.

Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.

Дата тайного конклава, на котором будет избран новый глава Католической церкви, была определена на закрытом собрании кардиналов после похорон папы Франциска 26 апреля.

Выборщики готовятся к размещению в Casa Santa Marta. Право на участие в конклаве имеют около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.

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Как работает Конклав

С 2005 года во время голосования кардиналы-выборщики размещаются в Casa Santa Marta и им запрещено использовать любые устройства или связываться с внешним миром. Об этом пишет Corriere della Sera.

Правила голосования следуют нормам, установленным папой Иоанном Павлом II в 1996 году апостольской конституцией Universi Dominici Gregis, затем измененным Бенедиктом XVI 26 июня 2007 года. Согласно новым положениям, после 33-го или 34-го голосования проводится второй тур между двумя кардиналами, набравшими наибольшее количество голосов в последнем туре, но по-прежнему требуется большинство в две трети голосов.

Каждый день до избрания преемника Бергольо, будет проводиться два курения - одно около 12 часов дня, другое в 19 часов.

По окончании каждого голосования бюллетени сжигаются с добавлением красителя: черного, в случае несостоявшихся выборов; белого, в случае избрания нового Святого Отца. Дым, поднимающийся из трубы Апостольского дворца, сообщает верующим, собравшимся на площади Святого Петра, о том, состоялись или не состоялись выборы.

После того, как выборы состоятся, и если избранный примет выдвижение, из трубы пойдет белый дым, и одновременно зазвонят шесть колоколов собора Святого Петра. Праздничные удары колоколов всегда знаменуют приход нового Папы.

В ризнице Сикстинской капеллы приготовят комнату с одеждами для нового понтифика. После избрания Папа через небольшую дверь в апсиде Сикстинской капеллы попадает в "комнату слез", названную так потому, что именно здесь избранник дает волю эмоциям, которые он сдерживал до этого момента.

Невозможно знать, сколько времени потребуется 138 кардиналам-выборщикам, чтобы выбрать нового Папу. С 1900 года по сегодняшний день конклавы обычно продолжались в среднем 3 дня, а самый длительный из них - 5 дней.

Похорон Папы Римского

26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре похоронили Папу Римского Франциска. Проститься с ним приехали 200 тысяч человек, в их числе - главы государств и правительств, а также религиозные лидеры.

Ранее в La Stampa назвали потенциальных преемников Франциска. Отмечается, что одним из главных фаворитов является итальянец Пьетро Паролин, который является опытным дипломатом, а в Церкви считают, что он обеспечит баланс между различными католическими душами.

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