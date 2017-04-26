В России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
12:47, 26 апреля 2017Мир
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На борту находились два пилота.
МиГ-31 разбился в Забайкальском крае / topwar.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Читинском районе Забайкальского края РФ. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
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"По предварительным данным, самолет разбился примерно в 120 км недалеко от Читы. На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается", - сказал он.
На место происшествия выехали оперативные службы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным Минобороны РФ, перехватчик упал в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика, по предварительным данным, катапультировались.
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