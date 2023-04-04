Эксперты отметили, что тем, кто отказывается добровольно отдать документы, угрожают.

Сотрудники российских спецслужб отбирают паспорта чиновников и руководителей госкомпаний. Силовики таким образом пытаются контролировать их выезд за пределы России.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские спецслужбы стремятся препятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, в том числе и бывших, а также руководителей государственных компаний.

По мнению экспертов, Кремль боится, что представители российской элиты сбегут из страны. Так, 10 марта силовики приказали государственным чиновников и сотрудникам госкомпаний сдать паспорта. При этом в случае отказа им угрожали силовым изъятием документов и увольнением.

Видео дня

Ситуция на фронте по состоянию на 4 апреля - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течене суток, 3 апреля, силы обороны Украины отразили более 45 атак россиян. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Кроме того, оккупанты готовят "эвакуацию" украинских граждан из временно оккупированного Скадовского района в Херсонской области.

Также украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: