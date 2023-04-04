Сотрудники российских спецслужб отбирают паспорта чиновников и руководителей госкомпаний. Силовики таким образом пытаются контролировать их выезд за пределы России.
Аналитики Института изучения войны отметили, что российские спецслужбы стремятся препятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, в том числе и бывших, а также руководителей государственных компаний.
По мнению экспертов, Кремль боится, что представители российской элиты сбегут из страны. Так, 10 марта силовики приказали государственным чиновников и сотрудникам госкомпаний сдать паспорта. При этом в случае отказа им угрожали силовым изъятием документов и увольнением.
Ситуция на фронте по состоянию на 4 апреля - что известно
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течене суток, 3 апреля, силы обороны Украины отразили более 45 атак россиян. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Кроме того, оккупанты готовят "эвакуацию" украинских граждан из временно оккупированного Скадовского района в Херсонской области.
Также украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.