Кроме них еще и некоторым бизнесменам сократили волю передвижения.

Российские чиновники, высокопоставленные топ-менеджеры государственных компании и определенные бизнесмены имеют ограничения на выезд за пределы РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков для Financial Times.

Усиление контроля за передвижением высокопоставленных россиян введено с начала полномасштабной войны в Украине.

"В ряде случаев действуют общие правила, в других – принимаются решения в отношении каждого конкретного служащего", - рассказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сфера деятельности лица и структуры, в которых работают чиновники, влияют на ограничения.

Ранее российские СМИ сообщали, что запрет на зарубежные поездки действует для всех чиновников. Исключения возможны лишь в редких случаях и оформляются они в индивидуальном порядке. Эту информацию ранее не выносили в публичное поле.

Недавние заявления Пескова: что известно

Кремль исторически отреагировал на решение Международного суда об аресте Путина. Песков назвал решение "ничтожным".

Пресс-секретарь Путина предупредил российскую элиту, что война затянется надолго. В первую очередь руководство РФ готовит своих подданных к постоянной конфронтации с Западом.

В недавней гибели пророссийского военкора татарского Песков обвинил Украину. Также напомнил, что "киевский режим" стоит за убийством Дарьи Дугиной.

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