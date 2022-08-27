Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба, которое отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась "неправильная информация" об армии оккупантов.

На седьмом месяце российского вторжения в Украину в Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева.

Об этом сообщает российское издание Baza.

Автомобиль "БМВ" X6 загорелся во дворе дома на Ленинградском шоссе. Задняя часть автомобиля полностью выгорела.

Відео дня:

Следователи не исключают, что джип Секретарева подожгли. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно.

Евгений Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба, которое отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию.

Гибель дочери главного идеолога "русского мира":

21 августа 2022 года в Подмосковье подорвали автомобиль с дочерью главного идеолога "русского мира" в РФ Дугина.

У Зеленского назвали возможную причину подрыва авто с дочерью Дугина.

22 августа была названа версия подрыва авто.

Путин наградил Дугину орденом "За мужество".

Вас также могут заинтересовать новости: