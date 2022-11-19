Для украинцев победа в войне - это вопрос жизни, а не политики.

В Офисе президента отвергли возможность тайных переговоров между странами Запада и руководством РФ о судьбе Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любые предположения на этот счет не будут воплощены в реальность.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайные переговоры Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" – украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", - написал он.

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Война в Украине и переговоры

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

25 февраля президент Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Хотя в Кремле все время заявляли о готовности к разговору, серьезные призывы о переговорах начали раздаваться из Москвы лишь после попытки аннексии захваченных территорий и череде поражений на фронте.

Дипломат Павел Климкин рассказывал, что представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США и Европу, чтобы договориться о переговорах.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев склонял украинские власти пойти на переговоры с Россией но команда Зеленского решительно отказалась.

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