На этой неделе погода в Украине круто изменится

На этой неделе украинцев ждет радикальное изменение погоды. Жара в стране продержится еще несколько дней, а потом придет долгожданное похолодание и начнутся дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Начало недели, 29 июня, в Украине будет очень жарким. Температура в большинстве областей поднимется до +30°...+36°, только на востоке страны термометры покажут более комфортные +25°...+30°.
Завершится июнь тоже сильной жарой, но погода уже начнет немного меняться. Температура поднимется до +30°...+35°, на востоке и в Сумской области будет +25°...+29°. В западных областях местами пройдут дожди, но на температуру они пока не повлияют.
Начало июля тоже будет жарким. Дожди ожидаются только на западе страны, но температура все равно поднимется до +30°...+35°, на юге и востоке разогреет до +28°...+30°.
Со 2 июля жара начнет отступать. Первыми это почувствуют жители западных областей, где будут дожди, а температура снизится до +23°...+30°. На остальной территории еще будет сухо и солнечно, а столбики термометров покажут +28°...+34°.
Перед выходными, 3 июля, дожди местами пройдут везде, кроме юга, востока и некоторых центральных областей. На западе установится комфортное тепло +20°...+25°, только на Закарпатье разогреет до +28°. На севере и в Винницкой области температура снизится до +24°...+30°, а на юге и востоке установится жара +30°...+34°.
На выходных осадки пройдут уже практически по всей стране. Местами будут грозы. Под конец недели сильной жары уже не будет. Столбики термометров покажут +20°...+25°, на юге и востоке - до +28°...+32°.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, ослабление жары прогнозируется в течение 2–3 июля вместе с прохождением атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы.