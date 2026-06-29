Ракеты 'Циркон' можно сбивать: Игнат объяснил, какие возникают проблемы

Подчеркнул, что сейчас РФ запускает по Украине больше таких ракет.

Украина может сбивать российские ракеты "Циркон", летящие по баллистической траектории, но для этого не всегда есть соответствующие средства. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что в Украине наблюдается дефицит зенитных управляемых ракет для систем "Патриот", способных перехватывать баллистические ракеты.

По его словам, ракеты "Циркон" проектировались как противокорабельные ракеты и, несмотря на хвалебные отзывы Путина, до гиперзвуковой скорости они не дотягивают, но обладают большой скоростью – до 10 Махов.

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"И таким образом, поднимаясь на высоту более 40 км, ракета на большой скорости, поскольку там разреженный воздух, направляется к своей цели и атакует уже как баллистическая ракета", – сказал Игнат.

При этом он добавил, что в этом и заключается сложность, поскольку баллистические ракеты сбивает "Пэтриот", ракет для которого не хватает.

"Статистика говорит сама за себя – если есть ракеты для "Пэтриот", то ракету можно перехватить в том или ином регионе", – сказал Игнат. При этом он отметил, что сейчас противник применяет больше таких ракет.

По его словам, раньше враг запускал их из Крыма, а сейчас уже с северного направления, поскольку береговой комплекс "Бастион" может быть мобильным и применяться в разных регионах.

Игнат добавил, что ракета, хотя и противокорабельная, но она может быть многофункциональной и атаковать наземные объекты.

Ракеты "Циркон" – подробности

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили агентству, что в настоящее время на вооружении российской армии может находиться до 120 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Производит эти ракеты АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов Московской области.

По данным разведки, в 2026 году запланировано производство примерно 30 таких ракет.

2 июня 2026 года РФ нанесла удар по Украине 8 ракетами "Циркон", и ни одна из них не была сбита.

Эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков отмечал, что

Украине необходимо иметь достаточное количество противоракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые при полете нацеливаются на цель по баллистической траектории.

Он отмечал, что ранее уже были успешные перехваты этих ракет. Однако для этого необходимо непосредственно располагать соответствующим количеством зенитных противобаллистических ракет – таких как PAC-3 системы Patriot.

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