Не асфальт и не бетон: из чего сделаны полетные палубы авианосцев

В первые годы военно-морской авиации на многих авианосцах полетная палуба была построена из деревянных досок.

Огромные полетные палубы современных авианосцев, с которых взлетают истребители, являются одной из самых впечатляющих особенностей корабля. При этом, помимо огромных размеров и высокотехнологичного оборудования, такого как катапульты и системы торможения, конструкция полетной палубы сама по себе является чудом, пишет SlashGear.

Издалека палуба авианосца может выглядеть так, будто она построена из того же бетона или асфальта, что и традиционные аэродромы на суше. Однако на самом деле она полностью изготовлена ​​из стали.

Но это не просто какая-то обычная сталь. Используется высокопрочная сталь военно-морского класса, разработанная как для боевых действий, так и для суровых условий ежедневных полетов. Кроме того, сталь на полетной палубе специально подготовлена​, чтобы выдерживать высокие температуры и обеспечивать цепкую, нескользящую поверхность как для самолетов авианосца, так и для моряков, обслуживающих корабль.

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В первые годы военно-морской авиации многие авианосцы использовали полетную палубу с деревянными досками вместо стальной конструкции, но бронированные стальные палубы авианосцев стали стандартом, начиная со Второй мировой войны.

Стальные палубы не только защищали корабль и самолеты, хранившиеся внизу на ангарной палубе, во время вражеских атак, но и позволяли использовать высокопрочную сталь в качестве составной части самой конструкции корабля. Толщина стальной палубы авианосца варьируется от корабля к кораблю, точные характеристики обычно засекречены, но прочная конструкция гарантирует, что как полетная палуба, так и сам авианосец будут прочными и хорошо защищенными в бою.

Судостроители также предпринимают дополнительные меры, чтобы гарантировать, что палуба сможет выдерживать суровые морские условия, а также безопасно спускать и поднимать самолеты в любых условиях.

Чтобы справиться со всем этим, стальные палубы покрыты противоскользящим покрытием. Оно не только защищает конструкцию палубы от экстремальной жары и других нагрузок, но и создает поверхность с высоким коэффициентом трения, которая предотвращает скольжение самолетов, транспортных средств и персонала – или, в худшем случае, их падение за борт во время операций.

Противоскользящее покрытие необходимо наносить повторно после определенного периода использования, и срок его службы зависит от типа используемого покрытия и того, чему оно подвергается. В 2025 году на авианосце USS Gerald R. Ford впервые с момента ввода в строй в 2017 году было заменено и модернизировано противоскользящее покрытие, работы заняли в общей сложности три недели.

Ранее УНИАН рассказывал, как авианосцы в боевом режиме в условиях радиотишины охотятся на подводные лодки.

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