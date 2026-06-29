Не все USB-C зарядки одинаковые: что такое PPS и зачем он нужен вашему смартфону

В отличие от обычных зарядок, подающих напряжение фиксированными шагами, стандарт PPS умеет динамически регулировать подачу энергии.

Хотя почти все зарядные устройства с USB C внешне выглядят одинаково, внутри у них могут использоваться разные технологии, которые влияют на скорость, эффективность и стабильность зарядки смартфона.

Одной из таких технологий является PPS (Programmable Power Supply) – функция, которую многие покупатели игнорируют при выборе адаптера, говорится в материале Startlap.hu

"После того как я узнал, что означает PPS, я больше не подключаю телефон к любой зарядке без разбора", – говорит технологический эксперт Шахир Хан. По его словам, выбор зарядки для телефона – не просто вопрос удобства, так как правильные характеристики адаптера могут способствовать более эффективному потреблению энергии и оптимальной работе устройства.

Видео дня

Почему PPS важен для зарядки смартфона

Введение требований ЕС кардинально изменило рынок: с конца 2024 года все новые смартфоны обязаны оснащаться портом USB-C. Но одинаковый разъем не означает одинаковые возможности зарядки. Производители уже несколько лет не комплектуют смартфоны сетевыми адаптерами, поэтому пользователи зачастую покупают зарядки отдельно и не всегда обращают внимание на поддерживаемые стандарты.

PPS (Programmable Power Supply) является одной из продвинутых функций стандарта USB Power Delivery (USB-PD). Эта технология позволяет зарядному устройству и смартфону постоянно обмениваться данными и подстраивать параметры питания под текущие потребности аккумулятора.

Вместо работы с фиксированными значениями напряжения и тока PPS умеет динамически регулировать подачу энергии. Это помогает сделать процесс зарядки более эффективным, а также снизить количество тепла, которое выделяется во время работы.

Поддержка PPS сегодня встречается во многих современных смартфонах, особенно среди флагманов Android. Среди них – Samsung Galaxy S-серии (начиная с S20), Pixel 6 и новее, а также флагманы других производителей. В характеристиках часто можно встретить упоминание USB-PD 3.0 или 3.1, что указывает на наличие PPS.

Как выбрать правильную зарядку для телефона

При покупке зарядки сегодня недостаточно смотреть только на наличие USB-C. Важно учитывать поддерживаемые стандарты питания.

Большинство современных смартфонов работают со стандартом USB-PD, который обеспечивает базовую совместимость между устройствами разных производителей. Поддержка PPS становится особенно важной для тех, кто хочет использовать возможности быстрой зарядки на полную.

Также стоит обращать внимание на мощность адаптера. Для обычного смартфона часто достаточно зарядного устройства мощностью 20–35 Вт. Более производительные модели с крупными батарейками и быстрыми системами зарядки могут требовать 45–65 Вт и выше для достижения максимальной скорости.

Не менее важен кабель USB-C. Даже мощная зарядка не сможет работать на полной скорости, если кабель не рассчитан на необходимую передачу энергии. Поэтому стоит рассматривать систему зарядки как единое целое: зарядное устройство, кабель и смартфон вместе определяют конечный результат.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

Ранее эксперты протестировали 33 популярных смартфона и определили самые быстрые по зарядке. Лучшим по совокупным результатам неожиданно оказался iPhone 17 Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: