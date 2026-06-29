После того как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул руководству Беларуси ультиматум о необходимости убрать пограничные ретрансляторы, помогающие россиянам наводить ударные БПЛА на цели в Украине, и они действительно замолчали, Александр Лукашенко побывал на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. По данным российских СМИ, этот визит стал неожиданностью. А заявления по его итогам – весьма скупыми.

В частности, в сообщении Кремля говорилось о том, что обсуждались "торгово-экономическое взаимодействие и реализация совместных проектов в сфере экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью".

Но самым красноречивым результатом этих обсуждений можно считать то, что сразу после РФ Лукашенко полетел в Китай.

То, с какой скоростью ему удалось получить разрешение от Пекина на срочную встречу с Си, лишь подтверждает, что разговор с Путиным состоялся в очень сложной обстановке. И, судя по всему, Лукашенко ответил "нет" на все военные предложения со стороны российского диктатора.

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Китай сегодня, де-факто, заявляет, что становится главным протектором режима Лукашенко и главным протектором белорусской государственности. Си уже сделал заявление о том, что он полностью поддерживает государственный суверенитет и независимость Беларуси. И это должно стать красной чертой для Владимира Путина. Китай, по сути, заявил, что поддерживает Лукашенко в том, чтобы тот не предоставлял свою территорию для того, чтобы Путин мог начать боевые действия как на территории Европы, так и для повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Судя по всему, мы впервые стоим на пороге того, что Китай может войти в переговорный процесс по прекращению войны в Украине.

Нынешняя ситуация с Беларусью и стремление россиян распространить войну на третьи страны крайне не нравятся Китаю. Существует довольно высокая вероятность того, что Китай действительно начнет более активно участвовать в нашем переговорном процессе.

Думаю, что после визита Лукашенко в Пекин могут активизироваться санкционированные КНР переговоры по линии Минск-Вашингтон-Литва-Польша-Брюссель по вопросу калийных удобрений. А с другой стороны, могут активизироваться процессы по линии Пекин-Вашингтон по поводу переговоров об Украине и о том, как закончить войну и совместно начать оказывать давление на Кремль…

И в этом контексте повторю то, о чём я говорил много месяцев подряд: наша проблема заключается в том, что у нас вообще нет контактов в КНР.