Владимир Дантес показался с новой возлюбленной: в сети рассекретили имя девушки

Артист долгое время скрывал избранницу и не комментировал свою личную жизнь.

Популярный украинский певец Владимир Дантес встречается с новой девушкой.

Долгое время ходили слухи, что 38-летний артист уже расстался с предпринимательницей Дашей Кацуриной. И хотя они сами официально не комментировали эту тему, на днях Дантес появился в компании новой избранницы. Мужчина опубликовал в Instagram совместное фото с девушкой, с которой целуется. Однако её лицо трудно разглядеть.

Сам же исполнитель решил не подписывать снимок и не написал, как зовут его возлюбленную. Однако пользователям сети Threads удалось раскрыть личность загадочной избранницы Дантеса.

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Что известно о новой девушке Владимира Дантеса

Как пишут подписчики, девушку зовут Анастасия Неправда. Она работает в сфере маркетинга в киберспорте, но у неё закрытый профиль в Instagram.

Кстати, Анастасия публиковала фото с рукой певца, которого поздравляла вчера, 28 июня, с днем рождения.

"С днём рождения, любовь", – подписала снимок девушка.

К слову, Владимир Дантес был женат на певице Надежде Дорофеевой. Пара рассталась в 2022 году, а впоследствии у него начались отношения с Дашей Кацуриной.

Напомним, ранее Владимир Дантес неожиданно появился в образе жениха.

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