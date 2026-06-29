РФ модернизирует авиабазу 'Североморск-3' и аэропорт 'Петрозаводск', - спутниковые снимки

Аналитики считают, что модернизация является частью плана развития аэродромной сети Воздушно-космических сил России до 2030 года.

Россия приступила к реконструкции морской авиабазы "Североморск-3" и модернизации военной инфраструктуры аэропорта "Петрозаводск". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки военно-морской авиабазы "Североморск-3" по состоянию на 26 июня, сообщил OSINT-аналитик AviVector в социальной сети X.

Отмечается, что в конце 2025 года началась полная реконструкция 2500-метровой взлетно-посадочной полосы, которая была запланирована на 2021 год.

"В 2026 году в северной и южной частях авиабазы "Североморск-3" строится семь авиационных ангаров. В 2025 году в центральной части авиабазы было построено шесть укрепленных авиационных укрытий для МиГ-29К, Су-33 и Су-25УРГ", – говорится в сообщении.

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Аналитики считают, что модернизация является частью плана развития аэродромной сети Воздушно-космических сил России до 2030 года.

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что в северо-восточной части аэропорта Петрозаводска началось строительство трех авиационных ангаров. А в юго-западной части аэропорта началось строительство шести укрепленных авиационных укрытий.

"С апреля 2026 года два Су-57 совершают регулярные учебные полёты над Республикой Карелия с аэропорта", – отмечают эксперты.

Строительство укрытий в РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия приступила к масштабному строительству крупных защитных укрытий для своих стратегических бомбардировщиков на авиабазе"Энгельс" в Саратовской области.

Спутниковое фото от 20 июня 2026 года показывает масштабные строительные работы на упомянутой авиабазе.

В отличие от предыдущих защитных укрытий, рассчитанных на тактические самолеты, укрытия в "Энгельсе" гораздо больше, что соответствует размерам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, размещенных там.

Таких укрытий на базе строится не менее 17. Работы над укрытиями для бомбардировщиков начались в апреле 2025 года, за несколько месяцев до украинской операции "Паутина", в ходе которой украинские беспилотники атаковали российские авиабазы по всей России.

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