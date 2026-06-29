Порой макияж вместо того, чтобы освежать лицо, наоборот, добавляет лишние годы.

Небольшие ошибки в макияже могут незаметно изменить внешность не в лучшую сторону, и даже качественная косметика не всегда гарантирует свежий вид, если использовать устаревшие приемы. Ведь не оттенки или тона, а именно неправильная техника часто визуально прибавляет возраст женщинам. Рассмотрим, какой макияж делает вас старше и как это исправить.

Что больше всего старит лицо - 7 частых ошибок в макияже

Многие женщины стараются скрыть возрастные изменения с помощью более яркого и плотного макияжа, однако такой подход нередко дает обратный эффект. Именно поэтому современные визажисты все чаще делают ставку на естественность и легкие текстуры.

Слишком плотный тональный крем

Видео дня

Желание замаскировать морщинки, плотно покрыв их тональным кремом, вполне понятно, но слишком тяжелый тон часто, наоборот, лишь подчеркивает неровности кожи и собирается в складках. Намного выигрышнее смотрятся легкие увлажняющие средства, флюиды и тональные сыворотки, создающие эффект здоровой кожи без ощущения маски.

Избыток матирующей пудры

Абсолютная матовость давно перестала считаться идеалом. С возрастом кожа теряет естественное сияние, поэтому большое количество пудры делает лицо более сухим и уставшим. Гораздо свежее выглядит кожа с легким естественным свечением, поэтому пудру лучше наносить только на отдельные зоны.

Слишком темные брови

Также среди того, какой макияж делает старше, стоит выделить попытку сделать брови ярче, которая часто приводит к обратному эффекту: темные графичные линии утяжеляют черты лица и делают взгляд жестче. Более гармонично выглядят мягко растушеванные брови, максимально приближенные к натуральному оттенку.

Что добавляет возраст женщине - другие ошибки

Прежде чем продолжить, важно уточнить, что модные техники подходят далеко не всем. Красивый макияж строится не на копировании образов из социальных сетей, а на понимании особенностей собственного лица. Подобрав подходящие оттенки, текстуры и форму бровей, можно подчеркнуть достоинства и выглядеть значительно свежее.

Чрезмерный контуринг

Ярко выраженные скулы уже не считаются обязательным элементом макияжа. Темный скульптор может подчеркнуть возрастные изменения и придать лицу уставший вид. Намного лучше работает естественный румянец, который освежает внешность и создает эффект отдохнувшего лица.

Подводка нижнего века

Темный карандаш по нижнему веку визуально уменьшает глаза, делает взгляд тяжелее и подчеркивает темные круги. Чтобы раскрыть взгляд, достаточно акцентировать верхнее веко или слегка подчеркнуть внешний уголок глаза.

Неправильное нанесение румян

Если румяна расположены слишком низко или близко к носогубным складкам, лицо может казаться более тяжелым. Сегодня визажисты рекомендуют наносить их выше – по направлению к скулам и вискам. Такой прием визуально подтягивает черты и освежает внешность.

В итоге, если вы не знаете, какой макияж делает вас старше, следует запомнить одно простое правило: не пытайтесь скрыть возраст под слоями косметики. Легкие текстуры, естественность и правильно расставленные акценты позволяют выглядеть ухоженно и привлекательно в любом возрасте.

Ранее мы писали, как сделать удачный макияж глаз женщинам за 40.

Вас также могут заинтересовать новости: