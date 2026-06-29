Известная украинская певица назвала размер своей пенсии: 'Смогу прожить'

Наталья также рассказала о заработках от концертов.

Известная украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала о своей пенсии и заработках.

68-летняя артистка призналась, что никогда не гналась за большими деньгами. Сейчас она продолжает активно гастролировать, выступать на гастролях и делиться средствами с военными.

"Для крупных звезд шоу-бизнеса наш гонорар, наверное, показался бы смешным. А для обычного сельского самодеятельного коллектива – наоборот, очень хорошим. Мы никогда не выставляли заоблачных цен. Возможно, я даже немного недооцениваю наш труд. Но такой уж у меня характер: всегда хотела зарабатывать не высокими гонорарами, а тем, что много выступаем. Для меня концерт – это не только работа, но и огромное удовольствие. Никогда не гналась за заработком, а сейчас тем более. Ведь сегодня есть с кем делиться. Мы помогаем военным, часть заработанного отдаем на нужды армии", – подчеркнула Наталья в интервью OBOZ.UA.

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Фалион добавила, что также получает неплохую ежемесячную выплату от государства. О ней она сказала так:

"Я всегда говорю: если когда-нибудь перестану петь, то смогу прожить на пенсию. Я всю жизнь официально работала, поэтому и её размер озвучиваю с гордостью – 10 500 гривен. Кроме того, у меня есть шесть земельных паев, которые я сдаю в аренду. Это тоже доход".

Напомним, ранее УНИАН писал о пенсиях украинских звезд.

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