Возле ЧАЭС заметили редкий цветок: какую необыкновенную силу ему приписывают (фото)

Учёные предостерегают от того, чтобы уносить растение домой.

В Чернобыльской зоне заметили краснокнижный цветок, который называется "любка" и, согласно преданиям, обладает приворотной и отворотной силой. Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике и показали фото цветка.

"Июнь. Лесные травы буйствуют насыщенной зеленью. И среди этой зелени, словно далекие звездочки, кое-где проглядываются маленькие хрупкие белоснежные, с легким зеленоватым или бледно-кремовым оттенком, цветы. Любка. Такое название получил цветок, который, несмотря на свои размеры, обладает изысканностью и декоративностью венца совершенства – орхидей", – отметили исследователи.

По их словам, необычное название – "любка" – растение получило не зря. Древние предания утверждают, что это волшебное зелье обладает мощной приворотной и отворотной силой. Такую силу приписывали подземной части растения, представленной двумя клубнями: старым – более темным, сморщенным, отмирающим, и новым – светлым и сочным.

Видео дня

Кроме того, этому растению приписывали определенные, хотя и не всегда подтвержденные, лечебные свойства.

"О питательных и тонизирующих свойствах клубней знали издавна. Собранные в ожерелье, казаки всегда брали их с собой в поход", – добавили специалисты.

Славится цветок и своим невероятным ароматом, который ночью разносится по лесу, привлекая ночных бабочек.

В то же время в заповеднике предупреждают: не стоит пытаться перенести любку из леса к себе домой, ведь растение любит полутень и может существовать только в симбиозе с грибницей определенных грибов. Если в земле такой грибницы нет, оно погибнет.

На территории Чернобыльского заповедника растут два вида любки: двулистная и зеленоцветковая. Оба вида занесены в Красную книгу Украины и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Другие растения Чернобыльской зоны

Как писал УНИАН, ранее в Чернобыльской зоне заметили сон-траву – редкое растение, с которым связана интересная легенда. Согласно преданиям, когда-то это растение было обычным, но однажды в его густой листве спряталась нечистая сила. Архангел (в некоторых преданиях – святой воин) поразил растение молнией, чтобы изгнать зло, и от этого цветок словно "заснул". Его лепестки стали мягкими и склонились к земле. С тех пор сон-трава обрела способность наводить сон и защищать человека от злых сил. По поверью, если положить её под подушку, можно увидеть пророческий сон или найти ответы на свои вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости: